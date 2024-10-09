السوداني يبحث مع وزيرة الثقافة القبرصي تعزيز التعاون

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيقوسيا / PNN - بحث الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، مع وزيرة
الثقافة القبرصية فسيليكي كيسيانيدو، تعزيز التعاون في المجال الثقافي.
وأعربت وزيرة الثقافة القبرصية خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الثقافة في نيقوسيا، بحضور سفير فلسطين عبد الله العطاري، والمستشار حقي الحسيني، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أمام ما يتعرض له من تدمير وجرائم يومية في غزة والضفة الغربية.
وأدانت ما يحدث من مجازر يومية بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن ما يحدث يستدعي وقفاً فورياً للحرب ورفع الحصار.
وأوضحت أن وزارة الثقافة القبرصية جاهزة للمساعدة وأنه لا بد من تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة القبرصية والفلسطينية، من خلال المؤتمرات والندوات ومعارض الكتاب والفعاليات المشتركة.
وأضافت: الثقافة جسر للتواصل الإنساني وهي الوسيلة الأنجح لحياة آمنة وحرة تسودها العدالة.
بدوره، شكر السوداني وزير الثقافة على إتاحة الفرصة من خلال هذا اللقاء لشرح معاناة شعبنا وما يتعرض له من إبادة جماعية وثقافية، وما تتعرض له غزة من جرائم يومية واستهداف للمكونات الثقافية والمؤسسات والمراكز الثقافية ودور النشر والمكتبات والجامعات والمدارس والمتاحف.
وتابع: تم اغتيال ما يقارب 50 كاتباً وشاعراً وفناناً ومسرحياً بدم بارد، كما تم اغتيال 100 من رؤساء الجامعات والأكاديميين والمفكرين، وقال: "رغم كل المجازر، فإن الثقافة الفلسطينية تصر على مقاومة رواية الاحتلال وترفض إكراهاتها وتزويرها وباطلها".
ودعا السوداني وزير الثقافة إلى زيارة فلسطين ومعاينة المعاناة اليومية جراء اعتداءات الاحتلال، وطالب بإسناد الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين من المثقفين القبارصة ووزارة الثقافة واتحاد الكتاب.
من جهته، أشار السفير العطاري، إلى أن سفارة فلسطين في قبرص تضع كل إمكانياتها لإنفاذ الاتفاقية الموقعة مع اتحاد الكتاب القبرصي، وستعمل على تعزيز العلاقات الثقافية بين فلسطين وقبرص في مختلف المجالات.
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