السوداني يبحث مع وزيرة الثقافة القبرصي تعزيز التعاون

MENAFN - Palestine News ) نيقوسيا / PNN - بحث الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، مع الثقافة القبرصية فسيليكي كيسيانيدو، تعزيز التعاون في المجال الثقافي.

وأعربت وزيرة الثقافة القبرصية خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الثقافة في نيقوسيا، بحضور سفير فلسطين عبد الله العطاري، والمستشار حقي الحسيني، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أمام ما يتعرض له من تدمير وجرائم يومية في غزة والضفة الغربية.

وأدانت ما يحدث من مجازر يومية بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن ما يحدث يستدعي وقفاً فورياً للحرب ورفع الحصار.

وأوضحت أن وزارة الثقافة القبرصية جاهزة للمساعدة وأنه لا بد من تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة القبرصية والفلسطينية، من خلال المؤتمرات والندوات ومعارض الكتاب والفعاليات المشتركة.

وأضافت: الثقافة جسر للتواصل الإنساني وهي الوسيلة الأنجح لحياة آمنة وحرة تسودها العدالة.

بدوره، شكر السوداني وزير الثقافة على إتاحة الفرصة من خلال هذا اللقاء لشرح معاناة شعبنا وما يتعرض له من إبادة جماعية وثقافية، وما تتعرض له غزة من جرائم يومية واستهداف للمكونات الثقافية والمؤسسات والمراكز الثقافية ودور النشر والمكتبات والجامعات والمدارس والمتاحف.

وتابع: تم اغتيال ما يقارب 50 كاتباً وشاعراً وفناناً ومسرحياً بدم بارد، كما تم اغتيال 100 من رؤساء الجامعات والأكاديميين والمفكرين، وقال: "رغم كل المجازر، فإن الثقافة الفلسطينية تصر على مقاومة رواية الاحتلال وترفض إكراهاتها وتزويرها وباطلها".

ودعا السوداني وزير الثقافة إلى زيارة فلسطين ومعاينة المعاناة اليومية جراء اعتداءات الاحتلال، وطالب بإسناد الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين من المثقفين القبارصة ووزارة الثقافة واتحاد الكتاب.

من جهته، أشار السفير العطاري، إلى أن سفارة فلسطين في قبرص تضع كل إمكانياتها لإنفاذ الاتفاقية الموقعة مع اتحاد الكتاب القبرصي، وستعمل على تعزيز العلاقات الثقافية بين فلسطين وقبرص في مختلف المجالات.