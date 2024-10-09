محللوا الاعلام العبري/ حرب إسرائيل بلا إستراتيجية وحسمها ليس قريبا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أكد محللون اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل تشن حربا على غزة، ووسعتها إلى لبنان وتعمل على توسيعها أكثر لتشمل إيران، وذلك بدون إستراتيجية واضحة بشأن ما الذي تريد تحقيقه، وأن منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سفر الأمن، يوآف غالانت، إلى واشنطن والذي كان مقررا اليوم، سيؤثر على التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة.

ووصف محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، اشتراط سفر غالانت إلى واشنطن بأن يوافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إجراء محادثة هاتفية معه إثر امتناعه عن ذلك في الفترة الأخيرة، بأنه "ابتزاز".

وأشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، دعا غالانت لزيارة واشنطن، سوية مع مسؤولين في وزارة الأمن وضباط كبار في الجيش، "لأنه واضح تماما أنه لا يمكن تحقيق الخطة التي قدمها الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو للحكومة بدون تنسيق مع الولايات المتحدة ومساعدتها. ونقل عن مصدر مطلع قوله إنه "من خلال زيارة كهذه فقط بالإمكان الاطلاع سوية على الخرائط والتنسيق".

وأضاف بيرغمان أن "مسؤولين في جهاز الأمن وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يقولون إنه ليس واضحا إلى أين يتجه التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وما الذي يريدون في إسرائيل تحقيقه من خلال هجوم واسع على مواقع كثيرة في إيران، فيما التقديرات هي أن إيران سترد على هجوم كهذا، ثم ستضطر إسرائيل إلى الرد مجددا وهكذا دواليك. وهذا يعني حربا مع إيران".

ونقل بيرغمان عن مسؤول أمني رفيع قوله إن "إسرائيل شنّت حربا على غزة كي تحقق هدفين، تحرير المخطوفين وتفكيك قدرات حماس. وبعد عدم نجاحها في تحقيق أي من هذين الهدفين، تمت إضافة هدف آخر في الجبهة الشمالية، وهو إعادة المستوطنين بأمان إلى بيوتهم، وليس واضحا كيف ستحققه أيضا".

وأضاف المسؤول الأمني: "هم واثقون الآن من أنه إذا أنزلنا ضربة ساحقة على إيران، فإنها ستؤدي إلى إغلاق (أي وقف القتال في) الجبهة الشمالية التي بدورها ستغلق الجبهة الجنوبية. وهكذا نحن نفتح جبهة تلو الأخرى".

وتابع المسؤول نفسه أن "أي شيء أصبح طبيعيا، وما بدا كأنه مستحيل ولن يحصل بأي حال، يحصل فجأة. ويعتاد الجميع على ذلك، وانعدام الإستراتيجية يتحول من خطأ برمجي، بسبب الفجوة بين القدرات العسكرية والاستخباراتية وبين القدرة على ترجمة ذلك إلى سياسة واتفاقيات وتسويات، إلى ميزة برمجية. وهذه هي الإستراتيجية، التي لا يوجد فيها أي إدارة منظمة ومنظومة واضحة وإلى أين يقود ذلك، وإنما بكل بساطة توجد غارات ونزوات ربما ستقود إلى شيء جيد، وإذا لم يتم ذلك، فهذا ليس مروعا، نجرب شيئا آخر".

من جانبه، لفت المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن "صورة الحرب معقدة. وحتى بعد الإخفاق والمجزرة (في 7 أكتوبر الماضي) وبعد الانتعاش التدريجي للجيش الإسرائيلي، فإن الأضرار التي لحقت بحماس في قطاع غزة وبعد الضربات الشديدة التي أنزِلت على حزب الله في الشهر الأخير، لسنا قريبين من حسم الحرب".

وأضاف أن نقاشا دائرا حول مدى نجاح الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مطلع الشهر الحالي، ووفقا لهرئيل فإن "صاروخا باليستيا إيرانيا واحدا، الذي سقط في مدينة هود هشارون في وسط إسرائيل، ألحق أضرارا بـ500 منزل وشقة. ولو سقط هذا الصاروخ على مبنى متعدد الطوابق، بدلا من سقوطه في منطقة مفتوحة قريبة من بيوت، لأدى إلى مقتل عدد كبير جدا".

وهدد نتنياهو بأن إسرائيل سترد بشدة ضد إيران، وتعالت دعوات إلى مهاجمة منشآت نووية ونفطية وحتى إسقاط النظام، فيما اعتبر هرئيل أنه "مع مرور الوقت، يتعالى الاشتباه أن إسرائيل ستضطر إلى الاكتفاء بأقل من ذلك. وتحدث بايدن في هذا الموضوع مرتين وألمح لنتنياهو بنعومة أنه يفضل الامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية والنفطية وأن يحرص على تنسيق مسبق مع الإدارة، ودعي غالانت على وجه السرعة لزيارة البنتاغون" التي يمنعها نتنياهو حاليا، "وغالانت قلق من أنه من دون هذه الزيارة سيكون من الصعب التنسيق مع الأميركيين حول استخدام عناصر ضرورية للدفاع عن إسرائيل".

وأضاف هرئيل أن "اتجاه التصعيد في لبنان واضح. فقد انضمت فرقة عسكرية رابعة إلى الاجتياح الإسرائيلي في جنوب لبنان. ورغم ذلك، فإن انطباع خبراء أميركيين استنادا إلى تحليل صور أقمار اصطناعية لجنوب لبنان هو أن العملية العسكرية البرية محدودة نسبيا"، لكن "قوات حزب الله التي بقيت في جنوب لبنان لا تزال قادرة على التسبب بمصائب وقتل جنود إسرائيليين".

وبحسبه، فإن "السؤال هو إذا سيكون الضغط العسكري الإسرائيلي كافيا من أجل إقناع الإيرانيين وحزب الله بالسعي إلى وقف الحرب... وأحد المخاطر من وجهة النظر الإسرائيلية هو تطور حرب استنزاف لسنوات طويلة. وإطلاق قذيفة صاروخية أو قذيفتين يوميا على وسط البلاد كافية كي تعطل الحياة وعمل المرافق التجارية لفترة طويلة".

وأشار هرئيل إلى أن قرار اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، اتخذ بشبه إجماع في القيادة الإسرائيلية وأن تعيين زعيما لحزب الله بحجم نصر الله سيستغرق وقتا طويلا، لكن "من الجهة الأخرى، تبحث إسرائيل حاليا عن عنوان: من يتخذ القرارات في لبنان وعلى من ينبغي ممارسة ضغط من أجل التوصل إلى صفقة تشمل إنهاء الحرب".