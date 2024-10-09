كيف كان الأثر النفسي وضغوطات العمل على العاملات في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا

MENAFN - Amman Net) كانت لجائحة كورونا التي أصابت العالم في بدايات عام 2020 تأثيرات هائلة على شتى مناحي الحياة وطرق العيش في مختلف أرجاء العالم، ولم ينج من تأثيرات هذه الجائحة أحد تقريبا سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، وصولا إلى المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة والدول في شرق العالم وغربه.

وضرب الفيروس كل شيء في حياتنا، ولكن هل كانت للجائحة تأثيرات على بعض الفئات الاجتماعية أكثر من غيرها؟ كالعاملات في القطاع الصحي من الامهات؟

الممرضة القانونية نسيبة أبو شهاب -والتي تعمل في الجامعة الاردنية ، وهي أم لطفل في الصف الرابع الأساسي – قالت إنها واجهت صعوبات عدة في عملها في القطاع الصحي أثناء جائحة كورونا .

وأضافت أبو شهاب إن من أبرز الصعوبات التي واجهتها هي التنقل من وإلى المستشفى قبل إصدار التصاريح الخاصة للعاملين في القطاع الصحي ، مما اضطرها إلى إبراز الهوية التعريفية لتجنب المسائلة القانونية .



وأكدت مدى حجم الضغوطات النفسية التي واجتها بعد انتشار فايروس كورونا، حيث انها تتعامل مع والديها الطاعنين في السن، وأن لها طفلا في المرحلة الاساسية ، مما جعلها تخاف من انتقال الفايروس لهم .

وأشارت أبو شهاب أن من الجدير ذكره هو وفاة احدى زميلاتها في العمل بسب فايروس كورونا، مما زاد الضغط النفسي عليها.

من ناحية أخرى ذكرت أبو شهاب حجم المعاناة التي عاشتها كونها أم لطفل في المدرسة، حيث أوضحت أنها كانت تقوم بدور المعلم في المنزل بعد عودتها من عملها كممرضة، بسبب ضعف التعليم عن بعد في تلك الفترة.

من جهته قال الدكتور سعد جابر –وزير الصحة في فترة جائحة كورونا– أن تعطيل الحياة الاجتماعية كان من أكبر الضغوطات التي عانت منها المراة في الجائحة، مؤكدا على دور المراة في مكافحة المرض بسبب الوعي الكبير الذي يمتلكنه.

وأضاف جابر أن النساء العاملات في القطاع الصحي كُنَّ من اكثر الاشخاص عرضة الاصابة بالفايروس وخاصة فنيات المختبرات العاملات في وزارة الصحة.

وأشار جابر إلى أنه تم اعطاء العاملات في القطاع الصحي جميع العلاوات تقديرا لجهودهن، حيث انه تم توقيف جميع العلاوات لموظفي القطاع العام في تلك الفترة.

وبين جابر مدى التخوفات التي كانت تصيب النساء سواءا خوفهن من فقدان الوظيفة او نقل الفايروس لأسرهن.

على الصعيد العالمي، تشكل النساء 70% من العاملين في القطاع الصحي والاجتماعي.

تلعب النساء دورًا غير متناسب في الاستجابة للمرض، بما في ذلك دور العاملات في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية (وكذلك مقدمات الرعاية في المنزل وقادة المجتمع والقائمين بالتعبئة).



في بعض البلدان، تبلغ نسبة الإصابة بعدوى كوفيد-19 بين العاملات الصحيات ضعف نظرائهن من الذكور.

ما تزال النساء يتقاضين أجورًا أقل بكثير من نظرائهن من الرجال في جميع البلدان تقريبًا ويقللن مناصب قيادية في قطاع الصحة. الأقنعة وغيرها من معدات الحماية المصممة والمقاسة للرجال تجعل النساء أكثر عرضة لخطر التعرض للاصابة بالفايروس.

