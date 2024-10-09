سلامي: النشامى جاهزون لمباراة كوريا

(MENAFN
- Amman Net) أكد المدير الفني لمنتخب كرة القدم
المغربي جمال سلامي، أن اللاعبين جاهزين لمباراة كوريا الجنوبية التي عند الخامسة من مساء الخميس، على استاد عمّان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وبالنسبة للمهاجم موسى التعمري، قال سلامي في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إنه يواصل تدريباته منفردا كونه تعرض لإصابة سابقة.
وأشار الى أن المنتخب الكوري لديه الكثير من الضغوط كونه يواجه الأردن والعراق على أرضهما، بالإضافة إلى غياب لاعب
مؤثر مثل سون في صفوف المنتخب الكوري.
يذكر أنه في حال فوز منتخب
النشامى على كوريا الجنوبية غدا سيكون في مواصلة صدارة المجموعة الثانية.
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