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سلامي: النشامى جاهزون لمباراة كوريا

10/9/2024 6:10:08 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد المدير الفني لمنتخب كرة القدم المغربي جمال سلامي، أن اللاعبين جاهزين لمباراة كوريا الجنوبية التي عند الخامسة من مساء الخميس، على استاد عمّان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وبالنسبة للمهاجم موسى التعمري، قال سلامي في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، إنه يواصل تدريباته منفردا كونه تعرض لإصابة سابقة.
وأشار الى أن المنتخب الكوري لديه الكثير من الضغوط كونه يواجه الأردن والعراق على أرضهما، بالإضافة إلى غياب لاعب مؤثر مثل سون في صفوف المنتخب الكوري.
يذكر أنه في حال فوز منتخب النشامى على كوريا الجنوبية غدا سيكون في مواصلة صدارة المجموعة الثانية.

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