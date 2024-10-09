سوريا تصدر إدانة قوية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دمشق وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص

(MENAFN
) أصدرت سوريا إدانة قوية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دمشق وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص, بينهم نساء وأطفال, وأكدت الحكومة السورية على الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع القوات الإسرائيلية من الاستمرار في "نهجها الإجرامي" في المنطقة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية, أشار المسؤولون إلى أن أفعال إسرائيل تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل تصعيدًا في الأساليب العدوانية ضد الدول المجاورة وشعوبها, وقد استهدفت الغارة, التي تضمنت إطلاق ثلاثة صواريخ
من هضبة الجولان السورية المحتلة, مبنى سكنيًا في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق, وتشير التقارير الأولية إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 11 آخرين, بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الممتلكات المحيطة, وصفّت الحكومة السورية الهجوم بأنه جريمة بشعة ضد المدنيين العزل وربطته بنمط أوسع من الأفعال الإبادية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين واللبنانيين, ودعت الوزارة إلى تدخل دولي سريع لوضع حد لهذه الاعتداءات, التي تتميز بالعنف العشوائي الذي قد يتصاعد إلى صراع أوسع.
كما حذرت الوزارة من أن أفعال إسرائيل تهدف إلى نشر الفوضى والدمار في جميع أنحاء المنطقة, مما يشكل خطرًا كبيرًا على حدوث مواجهة قد تؤدي إلى عواقب كارثية لجميع الأطراف المعنية, ومع تصاعد التوترات, تصبح المطالبات بالمساءلة والتدخل الحاسم أكثر إلحاحًا, خاصة في ضوء الأعمال العدوانية المستمرة ضد السكان المدنيين.
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