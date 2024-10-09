مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا مهمًا

(MENAFN
) في مساء يوم الأربعاء الموافق 9 اكتوبر, سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مهمًا, يليه مشاورات مغلقة تركز على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة, ستتناول هذه المناقشة بند جدول الأعمال بعنوان "الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية".
كما تم طلب الاجتماع من قبل الجزائر وسلوفينيا بدعم من فرنسا, ويهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية الملحة في المنطقة, خلال هذه الجلسة, سيسمع أعضاء المجلس منبرين حيويين, الأول ستقدمه ليزا دوتن, التي ترأس قسم التمويل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية, (او سي ايتش أي) والثاني سيقدمه فيليب لازاريني, المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا), تزامنًا مع هذا الاجتماع, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مخاوف جدية لإسرائيل بشأن الإجراءات التي قد تعرض عمليات الأونروا للخطر, وأبرز الدور الحاسم للوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية, واصفًا إياها بأنها "ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها" للذين يحتاجون إليها في المنطقة.
كذلك تزايدت التوترات حيث هددت إسرائيل بطرح مشروع قرار يهدف إلى تقليص قدرة الأونروا على أداء عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وقد رد غوتيريش بقوة على هذا التشريع المحتمل, مؤكدًا أنه سيتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي, وأكد أن "التشريعات الإسرائيلية لا يمكن أن تغير تلك الالتزامات", مما يعزز أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المعمول بها, من المتوقع أن يكون لنتائج هذا الاجتماع والمناقشات اللاحقة بشأن مستقبل الأونروا تأثيرات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة والديناميات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة, مع استمرار تطور الوضع, ستتابع المجتمع الدولي عن كثب إجراءات مجلس الأمن وتأثيرها المحتمل على الأرض.
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