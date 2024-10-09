369 يوم من الحرب...عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف اسرائيلي عنيف على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم369 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 56 شهيد و 278 اصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.
وتواصلت الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، فيما تحدثت مصادر محلية عن انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا، في ظل تصاعد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متعددة، منها محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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