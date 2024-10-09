369 يوم من الحرب...عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف اسرائيلي عنيف على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم369 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 56 شهيد و 278 اصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية في محيط كمال عدوان شمال القطاع، فيما تحدثت مصادر محلية عن انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا، في ظل تصاعد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متعددة، منها محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.