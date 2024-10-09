الاحتلال يحاصر شمال قطاع غزة ويجبر المواطنين على النزوح قسرا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN - تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة من جميع الجهات، في ظل قصف
مدفعي وجوي مكثف ونسف منازل المواطنين، وذلك في اليوم الرابع من توغله البري.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال فرض حصارا على جباليا، وبلدتي بيت حانون، وبيت لاهيا، ويطلق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي يستهدف منازل، وشوارع، ومنشآت، واجبار المواطنين قسرا على النزوح نحو جنوب القطاع.
وتنتشر طائرات "كواد كابتر" في الشوارع شمال القطاع، وتطلق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناصة الاحتلال على بنايات مرتفعة، وسط تجريف واسعة في شوارع ومناطق بمخيم جباليا ومحيطه.
وكثف جيش الاحتلال غاراته خلال الساعات الماضية بمحيط مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمال القطاع، ويقوم بعملية نسف لمنازل وممتلكات المواطنين.
ونقلا عن شهود عيان، يمنع الجيش دخول الطعام والشراب والدواء إلى المناطق الشمالية، مما يفاقم الوضع الإنساني، الذي خلفته حرب الإبادة.
وأوضحوا أن عشرات الآلاف من المواطنين محاصرين بمنازلهم، دون طعام ومياه، ويخشون الخروج، خشية إطلاق النار عليهم.
يذكر أن الاحتلال طالب مستشفيات كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة، بالإخلاء من المرضى والكوادر الصحية، وذلك على غرار ما حدث بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 41,965 شهيدا، و97,590 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.
MENAFN09102024000205011050ID1108761072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.