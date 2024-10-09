الاحتلال يحاصر شمال قطاع غزة ويجبر المواطنين على النزوح قسرا

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة من جميع الجهات، في ظل مدفعي وجوي مكثف ونسف منازل المواطنين، وذلك في اليوم الرابع من توغله البري.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال فرض حصارا على جباليا، وبلدتي بيت حانون، وبيت لاهيا، ويطلق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي يستهدف منازل، وشوارع، ومنشآت، واجبار المواطنين قسرا على النزوح نحو جنوب القطاع.

وتنتشر طائرات "كواد كابتر" في الشوارع شمال القطاع، وتطلق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناصة الاحتلال على بنايات مرتفعة، وسط تجريف واسعة في شوارع ومناطق بمخيم جباليا ومحيطه.

وكثف جيش الاحتلال غاراته خلال الساعات الماضية بمحيط مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمال القطاع، ويقوم بعملية نسف لمنازل وممتلكات المواطنين.

ونقلا عن شهود عيان، يمنع الجيش دخول الطعام والشراب والدواء إلى المناطق الشمالية، مما يفاقم الوضع الإنساني، الذي خلفته حرب الإبادة.

وأوضحوا أن عشرات الآلاف من المواطنين محاصرين بمنازلهم، دون طعام ومياه، ويخشون الخروج، خشية إطلاق النار عليهم.

يذكر أن الاحتلال طالب مستشفيات كمال عدوان، والإندونيسي، والعودة، بالإخلاء من المرضى والكوادر الصحية، وذلك على غرار ما حدث بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 41,965 شهيدا، و97,590 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.