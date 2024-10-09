شركة كاردو تقدم منتجين مبتكرين في مجال الصحة الرقمية خلال قمة تكني للإبداع في مصر

(MENAFN
) خلال قمة الابتكار التكنولوجي، التي حضرها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت شركة كاردو منتجين مبتكرين في قمة تكني 2024 التي أقيمت في الإسكندرية، حيث تهدف هذه المنتجات الجديدة إلى تعزيز تجربة الصحة الرقمية، حيث تتجاوز المقاييس التقليدية لتكون أدوات متكاملة لمراقبة الصحة واللياقة البدنية بطرق مبتكرة.
كما عبّر أحمد عادل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كاردو، عن حماسه للإعلان عن الأجهزة الذكية لقياس الوزن في القمة التكنولوجية العاشرة، وأوضح أن هذه الأجهزة مصممة لتقديم مجموعة شاملة من تحليلات الصحة، مما يسهل على المستخدمين تحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية ومتابعة صحتهم بشكل فعال.
كذلك أكد عادل أن قمة تكني 2024 تُعد منصة بارزة تجمع بين الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين، مما يعزز مكانتها كحدث دولي رائد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتهدف القمة إلى تعزيز الروابط بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لشركة كاردو للإعلان عن أجهزتها الجديدة.
في حين تتميز المنتجات الجديدة بتقنيات متقدمة، بما في ذلك التحليل القطاعي، الذي يقدم تقييمات دقيقة لتوزيع العضلات والدهون في الجسم، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأجهزة على تقنية 8 أقطاب لضمان دقة قياسات الجسم، والقدرة على مراقبة معدل ضربات القلب بدقة عالية.
بينما تستخدم كل من كاردو سكيل وكاردو سكيل برو أحدث تقنيات الاستشعار لتوفير بيانات دقيقة عن الجسم، مما يمنح المستخدمين معلومات مهمة تتجاوز مجرد الوزن، وتتصل هذه الأجهزة بسلاسة بتطبيق كاردو عبر تقنية البلوتوث، مما يتيح للمستخدمين متابعة تقدمهم، وتحديد أهداف صحية، والحصول على توصيات صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
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