وزراء مصريون يكرمون الأبطال الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

(MENAFN
) حضر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤخرًا حفل تكريم الأبطال المصريين الذين حصلوا على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس، وشمل هذا التكريم موظفي الشركة المصرية للاتصالات ولاعبي نادي المصرية للاتصالات، وقد حضر الحفل الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
كما سلط التكريم الضوء على عدد من الرياضيين المرتبطين بالشركة المصرية للاتصالات ونادي المصرية للاتصالات، ومن بين المكرمين كانت رحاب أحمد رضوان التي حققت الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، ومحمد صبحي الألفت الذي حصل على الميدالية الفضية في نفس الفئة، وبالإضافة إلى ذلك، حصلت نادية فكري محمد على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال، بينما حقق أعضاء فريق الكرة الطائرة، بمن فيهم هشام صلاح الشويخ، ومطاوعة عبد الباقي أبو الخير، وسيد موسى سعد، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافستهم.
كذلك تشمل الأسماء البارزة الأخرى رندا تاج الدين محمد التي أنهت المنافسة في المركز الرابع في رفع الأثقال، وهاني محسن محمد، وطه محمد عادل، وعمر محمد فاروق الذين احتلوا المركز السادس، كما حصل شريف عثمان خليفة على المركز السابع في رفع الأثقال، وقد دعم الفريق أيضًا محمد عيسى، الذي يعمل مشرفًا عامًا على أنشطة النادي.
وبشكل عام، قدمت البعثة المصرية أداءً متميزًا، حيث حققت سبع ميداليات في البطولة، من بين هذه الميداليات، كانت ثلاث ميداليات من نصيب الرياضيين من الشركة المصرية للاتصالات ونادي المصرية للاتصالات، وساهمت المشاركة القوية للشركة المصرية للاتصالات في تحقيق الميدالية الرابعة في الكرة الطائرة، مما يعكس التزام ومهارة رياضييها.
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