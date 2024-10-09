ميتا تطور أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة

(MENAFN
) أعلنت شركة ميتا مؤخرًا عن تطوير أداة مبتكرة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة، وفقًا لتقارير من وكالة إخبارية، وتهدف هذه الأداة إلى تمكين المستخدمين من إنتاج وتحرير محتوى الفيديو باستخدام أوامر نصية بسيطة، مما يضع عرض ميتا في موقع المنافسة مع تقنيات مماثلة يتم تطويرها بالفعل من قبل شركات رائدة مثل "جوجل" و "أوبن أيه آي" .
كذلك تسلط بلومبرج الضوء على أن الأداة الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مدتها 16 ثانية استنادًا إلى التعليمات النصية البسيطة التي يقدمونها، وبالإضافة إلى إنشاء الفيديو، تتمتع الأداة أيضًا بقدرة على إنتاج الصوت لكل من مقاطع الفيديو الجديدة والمحتوى الموجود، وتهدف هذه الوظيفة إلى تحسين التجربة متعددة الوسائط بشكل عام، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء محتوى أغنى بسهولة.
وبعيدًا عن إنشاء الفيديو الأساسي، تتمتع الأداة أيضًا بالقدرة على إنتاج مقاطع فيديو تتضمن أشخاصًا حقيقيين من خلال استخدام صورهم، ويمكن للمستخدمين أيضًا تعزيز محتوى الفيديو الخاص بهم عن طريق إعادة تحرير اللقطات الحالية، وإضافة عناصر جديدة، أو إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها، حيث تم تصميم هذه المرونة لتلبية الاحتياجات الإبداعية المتنوعة لمختلف المستخدمين، من منشئي المحتوى العاديين إلى المدونين المحترفين.
كما أكد نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في ميتا أن الأداة مصممة لتكون سهلة الاستخدام، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للمدونين ويعزز التجربة العامة داخل التطبيق، وحاليًا، يقتصر الوصول إلى هذه الأداة على مجموعة مختارة من موظفي الشركة والمطورين، لكن من المتوقع أن يتم دمجها في تطبيقات ميتا في وقت ما من العام المقبل، مما يوسع الوصول إلى هذه التقنية المتطورة.
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