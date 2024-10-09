مصلحة الجمارك المصرية تمدد وقف صادرات السكر لستة أشهر إضافية

(MENAFN
) أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور التصديري رقم 17 لعام 2024، معلنة تمديد قرار وقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 271 لعام 2024، ويستمر بذلك حظر التصدير المنصوص عليه في المنشور التصديري رقم 4 لعام 2023، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
كما يأتي هذا التمديد مدعومًا بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 68 لعام 2024، الذي ينص على استمرار تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 88 لعام 2023 الخاص بحظر تصدير جميع أنواع السكر لمدة ستة أشهر، وقد جاء هذا القرار بناءً على مذكرة من قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بتاريخ 17 أغسطس، وتعتبر مصر من أكبر مستهلكي السكر في العالم، حيث يستهلك الفرد 51.4 كيلوجرامًا سنويًا، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي للفرد، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كذلك أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة ناجحة لضمان استقرار السوق المحلي، تنتج مصر 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، معظمها من بنجر السكر وقصب السكر، في حين تستورد المواد الخام بشكل رئيسي من البرازيل والاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، 8 أكتوبر، القرار رقم 165 لعام 2024، الذي يقضي بإضافة فئة وزن جديدة مقدارها 225 جرامًا إلى عبوات الشاي المعدة للبيع، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 283 لعام 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي، ويأتي هذا القرار في وقت شهد فيه مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أكبر ارتفاع له خلال 18 شهرًا، مدفوعًا بزيادة أسعار السكر.
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