بنك قناة السويس يُعيّن لجنة فتوى شرعية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عين بنك قناة السويس لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلٍ من عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومحمد البلتاجي، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، ويعمل البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان الصادر عن البنك، أن اللجنة تراجع خدمات ومنتجات البنك الإسلامية، وتتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم حلول مصرفية تتماشى مع احتياجات جميع العملاء.
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ويُقدم البنك مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات، مثل صكوك شهادة“ميسرة” بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10آلاف جنيه بمعدل ربح يصل إلى 27% سنويًا ودورية صرف شهرية.
يمتلك البنك 52 فرعًا، من بينها فرع الدقى المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى المحافظات.
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