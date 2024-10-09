بنك قناة السويس يُعيّن لجنة فتوى شرعية جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) عين بنك قناة السويس لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلٍ من عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومحمد البلتاجي، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، ويعمل البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف البيان الصادر عن البنك، أن اللجنة تراجع خدمات ومنتجات البنك الإسلامية، وتتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم حلول مصرفية تتماشى مع احتياجات جميع العملاء.

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ويُقدم البنك مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات، مثل صكوك شهادة“ميسرة” بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10آلاف جنيه بمعدل ربح يصل إلى 27% سنويًا ودورية صرف شهرية.

يمتلك البنك 52 فرعًا، من بينها فرع الدقى المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة فى المحافظات.



