محادثة مرتقبة بين بايدن ونتنياهو وهذا أهم ما ستتناوله

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أفاد موقع "واللا" العبري أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
اليوم الأربعاء للحديث حول الرد الإسرائيلي على القصف الإيراني.
ونقل الموقع العبري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن، "بايدن سيتحدث إلى نتنياهو بشأن أي خطط إسرائيلية لضرب إيران، وهو الاتفاق الهاتفي الأول بينهما منذ شهرين تقريبا، تعمقت خلالها الأزمة في المنطقة وتزايدت التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة".
ويأتي ذلك بعد أقل من يوم واحد على إلغاء وزير الجيش الإسرائيلي سفره للولايات المتحدة الأمريكية حيث كان ينوي السفر اليوم الأربعاء للقاء وزير الدفاع الأمريكي
ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، لكن الرحلة ألغيت في اللحظة الأخيرة من قبل نتنياهو.
وأخبر نتنياهو غالانت أنه لن تتم الموافقة على رحلته إلا بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن، وموافقة الكابينيت على خطط الهجوم.
وأمس الثلاثاء، التقى نتنياهو مع كبار الوزراء وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وقادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الرد الإسرائيلي ضد إيران، وفقا لمسؤولين إسرائيليين كبيرين.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مجموعة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، وهجمات سرية مثل تلك التي اغتيل بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الحكومة إنه بمجرد اتخاذ القرار، سيرغب نتنياهو في إطلاع بايدن.
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