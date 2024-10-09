محادثة مرتقبة بين بايدن ونتنياهو وهذا أهم ما ستتناوله

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أفاد موقع "واللا" العبري أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين اليوم الأربعاء للحديث حول الرد الإسرائيلي على القصف الإيراني.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن، "بايدن سيتحدث إلى نتنياهو بشأن أي خطط إسرائيلية لضرب إيران، وهو الاتفاق الهاتفي الأول بينهما منذ شهرين تقريبا، تعمقت خلالها الأزمة في المنطقة وتزايدت التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة".

ويأتي ذلك بعد أقل من يوم واحد على إلغاء الجيش الإسرائيلي سفره للولايات المتحدة الأمريكية حيث كان ينوي السفر اليوم الأربعاء للقاء وزير الدفاع الأمريكي

ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، لكن الرحلة ألغيت في اللحظة الأخيرة من قبل نتنياهو.

وأخبر نتنياهو غالانت أنه لن تتم الموافقة على رحلته إلا بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن، وموافقة الكابينيت على خطط الهجوم.

وأمس الثلاثاء، التقى نتنياهو مع كبار الوزراء وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وقادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، في محاولة للتوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الرد الإسرائيلي ضد إيران، وفقا لمسؤولين إسرائيليين كبيرين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مجموعة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران، وهجمات سرية مثل تلك التي اغتيل بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الحكومة إنه بمجرد اتخاذ القرار، سيرغب نتنياهو في إطلاع بايدن.