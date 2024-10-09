إسرائيل تقدم ردها للجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "إسرائيل قدمت ردها ضد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت"، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن الرد الإسرائيلي لم يتطرق إلى التهم الموجهة إلى غالانت ونتنياهو من قبل خان.

وسلمت إسرائيل ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية في 20 أيلول/سبتمبر على طلب خان إصدار مذكرات اعتقال، في 20 أيار/مايو.

وزعمت القناة أن "قضاة المحكمة الجنائية الدولية فرضوا تعتيما على تقديم الرد الإسرائيلي"، وأن المداولات في القضية جرت بسرية "وخلف أبواب مغلقة"، وأن المحكمة رفعت السرية عن المداولات، أمس.

وجاءت الادعاءات التي قدمتها "إسرائيل" إلى المحكمة بحسب القناة الإسرائيلية في 60 صفحة، "لم تتطرق بتاتا فيها إلى الاتهامات الخطيرة التي يوجهها خان ضد نتنياهو وغالانت"، وإنما تضمنت مزاعم ضد الإجراء القضائي ضدهما، وأن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في القضية ووصف أداء خان بأنه "غير قانوني"، حسب القناة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإن "إسرائيل" تزعم، أن المحكمة الدولية ليس لديها صلاحيات للنظر في القضية، مدعية أن "إسرائيل" ليست طرفا في معاهدة روما، ولذلك فإنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية.



وكررت إسرائيل ادعاءها أنه في اتفاقيات أوسلو، وافقت السلطة الفلسطينية على التنازل عن إمكانية محاكمة إسرائيليين ارتكبوا جرائم في مناطق السلطة الفلسطينية وأن الأخيرة لا يمكنها نقل هذه الصلاحية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتدعي "إسرائيل" أن، "المدعي العام كريم خان لا يعمل بموجب معاهدة روما"، وأنه لم "يعمل بموجب الإجراءات المتوقعة منه وفقا للبند 18 في المعاهدة، الذي يتعين على المدعي العام بموجبه أن يوجه تحذيرا مسبقا إلى الدولة التي يوجه اتهامات ضدها بشأن عزمه فتح تحقيقا وأن يقدم للدولة الشبهات ضدها، ومنحها مهلة مدتها 30 يوما كي يكون بإمكان هذه الدولة إيقاف التحقيق ضدها وأن تحقق بنفسها في الجرائم المنسوبة إليها". وتقول إسرائيل إن "هذا لم يحدث".

وتدعي "إسرائيل" في ردها أيضا، أن خان "استند في هذا الصدد على تحذير سابق للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل وصدر قبل عدة سنوات، في قضايا أخرى، وأنه بذلك "فاجأ" إسرائيل، من دون منحها إمكانية التحقيق بنفسها في تفاصيل اتهاماته.