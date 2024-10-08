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زيادة حصص إعادة توطين السوريين ببلد ثالث

10/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– قالت المفوضية السامية للاجئين في الأردن في تقرير صدر مؤخرا حول "إستراتيجية الاستجابة للاجئين والقدرة على الصمود 2024 – 2025،" إنها تتطلع خلال 2024 - 2025 لزيادة تمكين اللاجئين في الأردن للحصول على الحماية اللازمة، وخصوصا الحماية من الإعادة القسرية.
كما ستركز على تسجيل اللاجئين لدى المفوضية وتحديث بياناتهم الشخصية واحتياجاتهم باستمرار، والتعرف بسرعة على اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم على الفور للتدخلات المتعلقة بالحماية أو المساعدة.
كما ستعمل على زيادة حصص إعادة التوطين في بلد ثالث، وتقديم مسارات تكميلية لبلدان ثالثة، وزيادة تمكين اللاجئين بالاعتماد على الذات والمهارات القابلة للنقل للاجئين، وخاصة الشباب، أثناء إقامتهم في الأردن، إضافة لزيادة وعي اللاجئين بحقوقهم والخدمات المتاحة لهم كي يتمكنوا من استخدام إمكاناتهم الكاملة.
كما سيتم العمل على تمكين اللاجئين من طرح القضايا داخل مجتمعاتهم التي تحتاج لاستجابة فورية، وزيادة عدد الأطفال اللاجئين الذين يلتحقون بالمدارس ويبقون في بيئات تعليمية آمنة.
وذكر التقرير أنّ الأردن هو ثاني أعلى بلد مستضيف للاجئين من حيث نصيب الفرد، وعلى الرغم من عدم كونه من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن الأردن لديه تاريخ طويل باستضافة وحماية اللاجئين، ويدافع عن حقوق الإنسان الأساسية عبر أطره الوطنية وأعطى الأولوية لإدماج اللاجئين في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ويستضيف الأردن حاليًا 1.3 مليون لاجئ، من بينهم 712.878 تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك 638.760 لاجئ سوري و74.118 لاجئ من جنسيات أخرى، ويعيش أكثر من 82.1 % من هؤلاء اللاجئين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأكدت على أن الأردن أظهر ضيافة استثنائية في استضافة اللاجئين السوريين منذ عام 2016. وعلى الرغم من الضغوط على موارده الخاصة، فقد أعطت الحكومة الأولوية لإدماج اللاجئين، حيث قدمت لهم إمكانية الوصول للرعاية الصحية الأولية والثانوية عبر نظامها الصحي الوطني، كما تبنت وزارة التربية والتعليم نهجًا شاملاً، حيث منحت اللاجئين إمكانية الوصول للتعليم الرسمي في مدارس وزارة التربية والتعليم، مؤكدة على "أنّ هذه الجهود تجسد التزام الأردن بدعم حقوق الإنسان الأساسية للاجئين".
وقالت إنّه وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الأزمة السورية، تجاوز الأردن حالة الطوارئ الإنسانية الأولية، ومع ذلك، ما تزال هناك احتياجات كبيرة للاجئين السوريين، بما في ذلك الوصول للمأوى والنظام الغذائي المتوازن والسلامة.
وأشارت إلى أن النمو السكاني إلى جانب الظروف الاقتصادية البطيئة وعدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات التجارة، يخلق تحديات باستيعاب اللاجئين في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل، ولمعالجة هذه التحديات المستمرة، تعمل الأردن بالتعاون الوثيق مع شركاء الخطة الإقليمية للاجئين لتنفيذ نهج موجه نحو الحلول يتماشى مع أهداف التنمية الأوسع نطاقا.

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