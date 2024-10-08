مسؤول أميركي يتوقع مكالمة بين بايدن ونتنياهو قريبا

مسؤول أميركي يتوقع مكالمة بين بايدن ونتنياهو قريبا
التاريخ
10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية
عن مسؤول أميركي، أنه من المتوقع إجراء مكالمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس
حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا.
وقال المسؤول: "نتوقع رؤية غالانت قريبا، ولا
نعتبر إلغاء الزيارة أمرا مهما".
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