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مسؤول أميركي يتوقع مكالمة بين بايدن ونتنياهو قريبا

10/8/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول أميركي، أنه من المتوقع إجراء مكالمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا.
وقال المسؤول: "نتوقع رؤية غالانت قريبا، ولا نعتبر إلغاء الزيارة أمرا مهما".

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