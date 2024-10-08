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شراكات استثمارية نوعية بين الإمارات والأردن

10/8/2024 11:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم تتضمن حزمة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعة، التعليم، والبنية التحتية. ولقد تم إنشاء مجلس استثمار مشترك لدعم المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الأردن.
تتضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها إنشاء كليات طب ومستشفى عسكري، بالإضافة إلى تطوير شبكة أنابيب لربط المدن الصناعية بخطوط الغاز. هذه الاستثمارات النوعية ستساعد في تحسين البنية التحتية في الأردن، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تعكس هذه المشاريع التزام الجانبين بتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.
علاوة على ذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات نمواً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار سنوياً خلال الفترة من 2019 إلى 2023. وقد نمت التجارة البينية بنسبة 120 % خلال نفس الفترة، فيما شهدت التجارة غير النفطية نمواً بنسبة 118 %. هذا النمو يعكس التزام البلدين بتبسيط التجارة وإزالة الحواجز، مما يسهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
تسهم هذه الشراكة أيضا في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية في الأردن، حيث تهدف الاتفاقيات إلى دعم تطوير هذا القطاع الحيوي. كما تفتح الشراكات في مجالات التجارة الرقمية وحماية البيانات أبوابا جديدة للنمو، مما يعزز قدرة الأردن على التكيف مع التغيرات التكنولوجية العالمية ويتيح له دخول مجالات اقتصادية جديدة.
من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تم الإعلان عنها، توقيع مذكرة استثمار إماراتية بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين عبر شبكة سكك حديدية. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في الأردن، مما يسهل عمليات التجارة الإقليمية والدولية. بجانب ذلك، هناك مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعكس هذه الشراكات بين الأردن والإمارات التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. من خلال هذه المشاريع، يسعى الأردن إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة. تعتبر هذه الخطوات جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية في الأردن.

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