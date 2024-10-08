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العنف ضد ذوي الإعاقة

10/8/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم اليوم العديد من التحديات التي تتطلب تعزيز التعاون بين الدول لكفالة حقوقهم، وقد تمثل اهتمام المملكة العربية السعودية بملف تضمين عدد من المبادرات المتصلة بالإعاقة برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز وحماية حقوقهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل.
العنف ضد ذوي الإعاقة يدل على عاهة اجتماعية وهوة سحيقة أينما وجد،رغم أنه ليس بالظاهرة الجديدة بل هو قديم بقدم المجتمعات، ولكنه اليوم مع وجود الجمعيات والمنظمات المهتمة بتنظيم حياة ذوي الإعاقة وحقوقهم أصبح من المفارقات الهائلة أن يمارس شخص سليم عنفاً موجها ضد شخص ذي إعاقة، وغالبا ما يتم هذا العنف داخل الأسر من أشخاص معروفين سواء الأباء ضد أبنائهم ذوي الإعاقة أو الإخوة.
وفي غياب إمكانية الرصد الدقيقة والوصول إلى إحصائيات حديثة ودقيقة، إلا أن هناك بعض المعلومات التي في تقرير بعنوان العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة صادر عن الأمم المتحدة في عام 2019 ، يوفر هذا التقرير معلومات حول العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. يمكنك الاطلاع على التقرير للحصول على إحصائيات وتحليلات مفصلة. كما يمكن الرجوع إلى التقارير الوطنية لبعض الدول العربية حيث أنها تصدر تقارير سنوية أو دورية تتناول قضية العنف ضد ذوي الإعاقة. يمكنك البحث عن تقارير مثل هذه في المواقع الرسمية لوزارات الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلد المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر تقارير وإحصائيات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف المرتبط، يمكنك زيارة مواقعهم الرسمية للحصول على المزيد من المعلومات.
ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الإحصائيات حول العنف ضد ذوي الاعاقة قد تكون غير دقيقة أو غير متاحة بشكل كامل في بعض الدول. قد تكون هناك قضايا تحت التقرير أو تحتاج إلى مزيد من البحث للتعرف على الوضع الفعلي في كل بلد العنف ضد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لسوء المعاملة لأسباب عديدة، ومنها: غالبا ما يكون الأشخاص ذوي الإعاقة معزولين ويعتمدون على دائرة صغيرة من الأصدقاء، أو مقدمي الرعاية للحصول على الدعم الحاسم بما في ذلك المساعدة في تلبية الاحتياجات المادية الأساسية. وغالبا ما يكون مقدمو الرعاية أنفسهم هم المعتدون، ما يمثل قرارا صعبا للضحية التي يتعين عليها الاختيار بين احتمال استمرار الإساءة ومستقبل غامض.
من المعلوم لدى المعتدي ضعف ذوي الاعاقة وسهولة ايذائه وضعف احتمالية شكواه، ما يجعله هدفاً سهلاً. قد يعيش ذوي الاعاقة في دور رعاية مختصة، حيث يكون تعرضه اسهل للإساءة والاذى بشكل خفي، بالإضافة الى صعوبة الاتصال بمن يستطيع مساعدته كالسلطات أو موظفي الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرهم ممن يمكنهم التدخل والمساعدة في وقف الاذى، ومعاقبة المعتدي.
قد يجد الأشخاص ذوي القدرات المحدودة على التواصل أو الإعاقات المعرفية صعوبة في الإبلاغ عن سوء المعاملة بشكل فعال.
يخشى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ألا يتم تصديقهم عندما يبلغون عن سوء المعاملة.
تعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة للإساءة اللفظية ما أدى إلى تدني احترام الذات، وفي بعض الحالات الاعتقاد بأن الإساءة مستحقة بطريقة أو بأخرى.
من الأسهل إساءة معاملة شخص ما أو استغلاله إذا كنت تعتقد بطبيعته أن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل إنسانية أو أقل قيمة أو لا يساهمون في المجتمع. المسؤول عن ذوي الاعاقة لديه افراد اخرون يعتمدون عليه.
يعد الأطفال هم الحلقة الأضعف، فهم عرضه للعنف أكثر من غيرهم من الأطفال الطبيعيين، وقد عملت القوانين الدولية والمحلية على الاهتمام بهذه الفئة كونها بحاجة إلى الاهتمام والحماية.
هناك مخرجات توصي بها كثير من المؤتمرات والورش المتعقدة حول حقوق ذوي الاعاقة وتكاد تجمع انه حتى يمكن الحد من استخدام العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات، أوصى بما يلي:
توعية وتثقيف العاملين في المجال الأمني والقضاء والنيابات من وزارة الداخلية والعاملين في أقسام الشرطة والعاملين في سلك القضاء بحقوق ذوي الاعاقة، وكيفية التعامل معهم من خلال نظام الإحالة، وهي لجان حكومية في الوزارات المختصة بالقضاء والأمن للتعامل مع ذوي الاعاقة المنتهكة حقوقه وخاصة المرأة والطفل كحلقة اضعف في المجتمع.
نشر التوعية الإعلامية والثقافية حول قضايا العنف ضد ذوي الاعاقة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
إنشاء المراكز العلمية المتخصصة بتعليم ذوي الاعاقة حسب فئته وعمره.
حماية الطفل من سوء المعاملة في التعذيب النفسي والجسدي، وتقديم العون لهم؛ لأن الأطفال والنساء أكثر من يتلقون المآسي والآلام باعتبارهم الحلقة الأضعف.
معاقبة كل من يسيء إلى الطفل ذوي الاعاقة دون النظر إلى المستوى المعيشي.
توفير خط ساخن أو صندوق شكاوي وصندوق مقترحات وتعميمه في جميع المدارس، للإبلاغ عن قضايا العنف في المدارس.
كما يجب تفعيل دور الصحة المدرسية بإنشاء صندوق إسعافات أولية، وغيرها من الأمور الصحية اللازمة لصحة ذوي الإعاقة، والعمل على الحد من استخدام العنف ضد ذوي الاعاقة؛ وخاصة في المساكن الداخلية. تطوير اللوائح التشريعية والقانونية مع اللوائح الدولية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة وحمايتهم وفق الشريعة الإسلامية السمحاء.
الاهتمام بمجال الدعم الرياضي وتنظيم فعاليات رياضية وبرامج ترفيهية لذوي الاعاقة حسب قدراتهم ومواهبهم الرياضية لأنواع الرياضات البدنية والفكرية.

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