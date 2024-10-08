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329 عنصرا تراثيا غير مادي بالأحساء

10/8/2024 11:25:40 PM
(MENAFN- Al Watan) خلصت ورشة متخصصة، استمرت لمدة يومين، بعنوان: ((حصر وتوثيق عناصر التراث غير المادي في الأحساء))، بتنظيم من وزارة الثقافة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى حصر أولي لـ 329 عنصرًا في التراث الثقافي غير المادي في الأحساء، موزعة على النحو التالي: 44 عنصرًا في فنون الأداء، و150 عنصرًا في الممارسات والطقوس الاجتماعية، و28 عنصرًا في التقاليد والتعبير الشفوي، و61 عنصرًا في الحرف اليدوية، و46 عنصرًا في المعارف والممارسات المرتبطة بالطبيعة والكون، وتناول الحصر الإشارة إلى حالة العنصر ((ممارس، قابل للاندثار، مندثر))، بالإضافة إلى استعراض الأسماء الأخرى للعنصر، وتفصيل إضافة لكل عنصر، وتحديد اسم ووسيلة تواصل مع فرد يمارس هذا العنصر.
المهدد بالاندثار
حددت الورشة التي هدفت إلى توثيق عناصر التراث غير المادي، والمهددة بالاندثار، وإبراز الاهتمام الذي، عُني به الأحسائيون في الاستمرار في الحفاظ على تراثهم الثقافي، نحو 4 مراحل رئيسية لتنفيذ المشروع، وهي: الحصر والتعريف: تحديد عناصر التراث الثقافي، وتعريفها وتصنيفها. تقييم الأهمية والحالة: تقييم القيمة والأهمية مع الخبراء المحليين والمجتمعات المحلية، تقييم حالة العناصر مع الخبراء المحليين، حصر الاحتياجات والمتطلبات لصون العناصر. التوثيق والتسجيل: تصنيف المعلومات التي تم جمعها، وتوثيقها، وإدارة محتوى التراث الثقافي غير المادي. الأرشفة الرقمية: تنظيم محتوى التراث الثقافي، ورقمنة المحتوى، وتقديم طلبات المشاركة والمساهمة بمحتوى التراث الثقافي الإضافي.
أهداف مشروع حصر وتوثيق عناصر التراث غير المادي في الأحساء:
01 - حصر شامل ودقيق لعناصر التراث الثقافي غير المادي في الأحساء.
02 - بناء محتوى ثقافي رقمي ورصد بيانات عناصر التراث الثقافي في المحافظة وتمكين الوصول إليها.
03 - إبراز الاهتمام الذي عني به الأحسائيون في الاستمرار والمحافظة على تراثهم الثقافي.
04 - توثيق التغيرات التي حدثت في عناصر التراث الثقافي غير المادي والمهدد بالاندثار.
05 - الوصول إلى توصيات بخصوص إجراءات صون العناصر في الأحساء واستدامتها.
06 - ربط العناصر الثقافية بمواقعها الجغرافية.

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