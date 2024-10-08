ماكينة الزعيم لا تهدأ وعودة النمور والليث

(MENAFN
- Al Watan)
أفرز دوري روشن السعودي للمحترفين عديداً من الحقائق، بعد مرور 6 جولات من عمر المنافسة التي انطلقت في أغسطس الماضي. ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بعد الوصول لفترة التوقف الدولية الثانية في الموسم.
ماكينة مستمرة
بعد موسم رائع دون خسارة في الموسم الماضي، اكتسح فيه الهلال كل الأندية، دخل
حامل اللقب الموسم الحالي بهدف واضح وصعب، وهو المحافظة على ما قدمه الموسم الماضي.
وبعد مرور 6 جولات، ظهر الزعيم بنفس ما كان عليه في الموسم الماضي، وكان نجوم الزعيم في الموعد، حيث تعد كتيبة البرتغالي جورجي جيسوس الوحيدة التي حصدت النقاط كاملة.
لكن هذا لا يعني أن الهلال فريق متكامل، إذ استقبلت شباكه 6 أهداف حتى الآن - أكثر من النصر والشباب والقادسية والتعاون - ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى مرتين.
عودة النمور
من أهم المعطيات أيضا في أولى 6 جولات النهضة التي شهدها بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم قبل الماضي الاتحاد الذي عانى في الموسم الماضي بشكل لا يمكن نسيانه، واحتل المركز الخامس وفشل في المنافسة على أي لقب، وبعد فترة من البحث عن الذات، تم التعاقد مع الفرنسي لوران بلان مدرباً ليحل بديلا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو. وأجرى العميد تغييرات كبيرة في صفوفه، حيث ضم لاعبين أصغر سنا، مثل موسى ديابي وحسام عوار وستيفن بيرجوين وماريو ميتاج. لكن الأهم من ذلك هو عودة القائد والنجم الفرنسي كريم بنزيما إلى مستواه، ففي الموسم الماضي سجل 9 أهداف في 21 مباراة، بينما وجد الفرنسي المخضرم طريقه إلى الشباك 7 مرات في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم.
زئير الليث
ينطبق نفس الشيء على الشباب أيضًا، بعد أن عانى الموسم الماضي، حيث كان في مرحلة ما غارقًا في معركة الهبوط قبل أن ينهي الموسم بقوة ويحتل المركز الثامن. وقبل فترة التوقف، حقق الشباب 4 انتصارات من أصل 6 مباريات خاضها في الدوري، وهو ما جعل بطل الدوري السعودي موسم 2012 يحتل المركز الرابع، متأخرًا بثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني.
انتفاضة العالمي
أثبت المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي قاد ميلان موسم 2022 إلى لقب الدوري الإيطالي أن تعيينه على رأس الجهاز الفني للنصر كان في محله، حيث حقق العالمي 5 انتصارات متتالية، 3 منها كانت في الدوري وسجل 8 أهداف ولم تتلق شباكه أي أهداف. وكما جرت العادة كان كريستيانو أحد مفاتيح النصر لتحقيق الانتصارات، حيث سجل النجم البرتغالي 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين. وحظي الدون بدعم قوي من ساديو ماني الذي عاد إلى التوهج هذا الموسم بعد موسم أول متواضع رجح فيه عديد من النقاد عدم استمراره مع فارس نجد. ورغم أن الدولي السنغالي افتتح سجله التهديفي في الجولة السادسة فقط بهدفين ضد العروبة، فإنه أسهم بـ5 تمريرات حاسمة، ليصبح في المرتبة الثانية بعد لاعب الاتحاد، الفرنسي موسى ديابي.
الميترو ورقم الدون
عندما حطم قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالموسم الماضي (35 هدفاً)، لم يكن أحد يتوقع أن يكون هذا الرقم تحت التهديد في أي وقت قريب، لكن يبدو أن نجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش يستهدف هذا الإنجاز، حيث سجل 9 أهداف في 6 مباريات حتى الآن.
أبرز حقائق الجولات الـ6 الماضية للدوري
-ماكينة الهلال مستمرة في الانتصارات
-عودة الاتحاد للمنافسة بعد موسم صعب
-الشباب استعاد توازنه ودخل دائرة المنافسة
-انتفاضة نصراوية قادها خبير إيطالي
-ميتروفيتش عازم على تحطيم رقم رونالدو التاريخي
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