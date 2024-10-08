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ماكينة الزعيم لا تهدأ وعودة النمور والليث

10/8/2024 11:25:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أفرز دوري روشن السعودي للمحترفين عديداً من الحقائق، بعد مرور 6 جولات من عمر المنافسة التي انطلقت في أغسطس الماضي. ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بعد الوصول لفترة التوقف الدولية الثانية في الموسم.
ماكينة مستمرة
بعد موسم رائع دون خسارة في الموسم الماضي، اكتسح فيه الهلال كل الأندية، دخل حامل اللقب الموسم الحالي بهدف واضح وصعب، وهو المحافظة على ما قدمه الموسم الماضي.
وبعد مرور 6 جولات، ظهر الزعيم بنفس ما كان عليه في الموسم الماضي، وكان نجوم الزعيم في الموعد، حيث تعد كتيبة البرتغالي جورجي جيسوس الوحيدة التي حصدت النقاط كاملة.
لكن هذا لا يعني أن الهلال فريق متكامل، إذ استقبلت شباكه 6 أهداف حتى الآن - أكثر من النصر والشباب والقادسية والتعاون - ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى مرتين.
عودة النمور

من أهم المعطيات أيضا في أولى 6 جولات النهضة التي شهدها بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم قبل الماضي الاتحاد الذي عانى في الموسم الماضي بشكل لا يمكن نسيانه، واحتل المركز الخامس وفشل في المنافسة على أي لقب، وبعد فترة من البحث عن الذات، تم التعاقد مع الفرنسي لوران بلان مدرباً ليحل بديلا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو. وأجرى العميد تغييرات كبيرة في صفوفه، حيث ضم لاعبين أصغر سنا، مثل موسى ديابي وحسام عوار وستيفن بيرجوين وماريو ميتاج. لكن الأهم من ذلك هو عودة القائد والنجم الفرنسي كريم بنزيما إلى مستواه، ففي الموسم الماضي سجل 9 أهداف في 21 مباراة، بينما وجد الفرنسي المخضرم طريقه إلى الشباك 7 مرات في 6 مباريات بالدوري هذا الموسم.
زئير الليث

ينطبق نفس الشيء على الشباب أيضًا، بعد أن عانى الموسم الماضي، حيث كان في مرحلة ما غارقًا في معركة الهبوط قبل أن ينهي الموسم بقوة ويحتل المركز الثامن. وقبل فترة التوقف، حقق الشباب 4 انتصارات من أصل 6 مباريات خاضها في الدوري، وهو ما جعل بطل الدوري السعودي موسم 2012 يحتل المركز الرابع، متأخرًا بثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني.
انتفاضة العالمي

أثبت المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي قاد ميلان موسم 2022 إلى لقب الدوري الإيطالي أن تعيينه على رأس الجهاز الفني للنصر كان في محله، حيث حقق العالمي 5 انتصارات متتالية، 3 منها كانت في الدوري وسجل 8 أهداف ولم تتلق شباكه أي أهداف. وكما جرت العادة كان كريستيانو أحد مفاتيح النصر لتحقيق الانتصارات، حيث سجل النجم البرتغالي 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين. وحظي الدون بدعم قوي من ساديو ماني الذي عاد إلى التوهج هذا الموسم بعد موسم أول متواضع رجح فيه عديد من النقاد عدم استمراره مع فارس نجد. ورغم أن الدولي السنغالي افتتح سجله التهديفي في الجولة السادسة فقط بهدفين ضد العروبة، فإنه أسهم بـ5 تمريرات حاسمة، ليصبح في المرتبة الثانية بعد لاعب الاتحاد، الفرنسي موسى ديابي.
الميترو ورقم الدون

عندما حطم قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالموسم الماضي (35 هدفاً)، لم يكن أحد يتوقع أن يكون هذا الرقم تحت التهديد في أي وقت قريب، لكن يبدو أن نجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش يستهدف هذا الإنجاز، حيث سجل 9 أهداف في 6 مباريات حتى الآن.
أبرز حقائق الجولات الـ6 الماضية للدوري
-ماكينة الهلال مستمرة في الانتصارات
-عودة الاتحاد للمنافسة بعد موسم صعب
-الشباب استعاد توازنه ودخل دائرة المنافسة
-انتفاضة نصراوية قادها خبير إيطالي
-ميتروفيتش عازم على تحطيم رقم رونالدو التاريخي

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