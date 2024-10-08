تابعة لـاستادات تستهدف جولة تمويلية بـ1.5 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“سبوتكر”، العاملة فى الترويج للسياحة الرياضية، القيام بجولة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مليون دولار خلال 8 أشهر مقبلة.
وفى مطلع الشهر الجارى، استحوذت شركة استادات للاستثمار الرياضى على 4 شركات تعمل بقطاع التكنولوجيا الرياضية، تضم“سكوتم” المتخصصة فى قياس وتحليل أداء اللاعبين، و”بيلد أب” المتخصصة فى إدارة المواهب والربط بين وكلاء اللاعبين والأندية، و”سبورتولوجى أفريقيا” المتخصصة فى الإحصائيات والأداء التكتيكى للاعبين، وشركة“سبوتكر”.
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وقال عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذى بشركة“سبوتكر”، إن الشركة تخطط للتوسع فى 10 مدن جديدة خلال العام المقبل، من بينها العلمين الجديدة وأسوان ومرسى علم ونويبع ومرسى مطروح ورأس محمد.
أضاف صقر لـ”البورصة”، أن الشركة تقدم خدماتها حاليًا فى 5 مناطق سياحية تشمل القاهرة والجيزة والغردقة ودهب والفيوم.
وأوضح أن الشركة تتفاوض مع بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى، لإصدار كارت خاص بها تحت مسمى“سبوتكر كارد” خلال العام المقبل، لتوفير خصومات وحلول دفع مرنة لأى تجربة سياحية، بالإضافة إلى تجميع النقاط، وغيرها من المميزات التى تدرسها الشركة حاليًا.
وقال صقر، إن منصة“سبوتكر” تشمل كل تجارب السياحة الرياضية فى مصر، كرياضات الغطس وركوب الأمواج ومختلف الرياضات الهوائية والمائية والصحراوية، بالإضافة إلى المعلومات الشاملة عن كل التجارب وما يتعلق بالمدن التى تتوافر بها خدماتها، وتخطط“سبوتكر” للتوسع فى قطاع السياحة الداخلية بالإضافة إلى جذب عدد كبير من السياح إلى المقصد المصرى.
وتابع صقر:“الشركة تخطط للتوسع فى العديد من المدن، لكن الأمر يتوقف على إنهاء التراخيص والإجراءات الخاصة بالتوسع”.
كما تستهدف“سبوتكر” التوسع خارجيًا فى دول أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تخطط لفتح أسواق جديدة فى المغرب وكينيا وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات بداية من العام المقبل وحتى نهاية 2027، والتوسع فى أوروبا بين عامى 2028 و2030.
وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجهها الشركة عدم وجود منصة على الإنترنت توفر معلومات عن السياحة الرياضية فى مصر، بالإضافة إلى عدم انتشار نمط السياحة الرياضية.
وأوضح أن الشركة تخطط لعقد شراكات دولية لدعم خطتها للتوسع الإقليمى، بالإضافة إلى شراكات مع شركات ناشئة حتى تستطيع الشركة تقديم تجربة مختلفة لعملائها.
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