تابعة لـاستادات تستهدف جولة تمويلية بـ1.5 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“سبوتكر”، العاملة فى الترويج للسياحة الرياضية، القيام بجولة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مليون دولار خلال 8 أشهر مقبلة.

وفى مطلع الشهر الجارى، استحوذت شركة استادات للاستثمار الرياضى على 4 شركات تعمل بقطاع التكنولوجيا الرياضية، تضم“سكوتم” المتخصصة فى قياس وتحليل أداء اللاعبين، و”بيلد أب” المتخصصة فى إدارة المواهب والربط بين وكلاء اللاعبين والأندية، و”سبورتولوجى أفريقيا” المتخصصة فى الإحصائيات والأداء التكتيكى للاعبين، وشركة“سبوتكر”.

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وقال عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذى بشركة“سبوتكر”، إن الشركة تخطط للتوسع فى 10 مدن جديدة خلال العام المقبل، من بينها العلمين الجديدة وأسوان ومرسى علم ونويبع ومرسى مطروح ورأس محمد.

أضاف صقر لـ”البورصة”، أن الشركة تقدم خدماتها حاليًا فى 5 مناطق سياحية تشمل القاهرة والجيزة والغردقة ودهب والفيوم.

وأوضح أن الشركة تتفاوض مع بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى، لإصدار كارت خاص بها تحت مسمى“سبوتكر كارد” خلال العام المقبل، لتوفير خصومات وحلول دفع مرنة لأى تجربة سياحية، بالإضافة إلى تجميع النقاط، وغيرها من المميزات التى تدرسها الشركة حاليًا.

وقال صقر، إن منصة“سبوتكر” تشمل كل تجارب السياحة الرياضية فى مصر، كرياضات الغطس وركوب الأمواج ومختلف الرياضات الهوائية والمائية والصحراوية، بالإضافة إلى المعلومات الشاملة عن كل التجارب وما يتعلق بالمدن التى تتوافر بها خدماتها، وتخطط“سبوتكر” للتوسع فى قطاع السياحة الداخلية بالإضافة إلى جذب عدد كبير من السياح إلى المقصد المصرى.

وتابع صقر:“الشركة تخطط للتوسع فى العديد من المدن، لكن الأمر يتوقف على إنهاء التراخيص والإجراءات الخاصة بالتوسع”.

كما تستهدف“سبوتكر” التوسع خارجيًا فى دول أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تخطط لفتح أسواق جديدة فى المغرب وكينيا وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات بداية من العام المقبل وحتى نهاية 2027، والتوسع فى أوروبا بين عامى 2028 و2030.

وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجهها الشركة عدم وجود منصة على الإنترنت توفر معلومات عن السياحة الرياضية فى مصر، بالإضافة إلى عدم انتشار نمط السياحة الرياضية.

وأوضح أن الشركة تخطط لعقد شراكات دولية لدعم خطتها للتوسع الإقليمى، بالإضافة إلى شراكات مع شركات ناشئة حتى تستطيع الشركة تقديم تجربة مختلفة لعملائها.