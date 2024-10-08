بيمكو وبارينجز تشككان فى مدى قرب الأرجنتين من بيع سندات مجددًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في عرضٍ قُدّم أمام المستثمرين بمكاتب“جي بي مورجان تشيس آند كو” في نيويورك الشهر الماضي، أعرب الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو عن توقعات الحكومة بطرح سندات للبيع في الأسواق الخارجية بحلول يناير 2026.

ومع ذلك، فإن هذه الخطة تبدو بعيدة المنال بالنسبة لمديري الأصول في شركات الاستثمار الكبرى مثل“بيمكو” و”بارينجز”.

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الخبراء في هذه المؤسسات يرون أن الأرجنتين، التي تعاني من تاريخ طويل من التعثرات الاقتصادية، بحاجة إلى تجاوز عقبات كبيرة قبل أن تتمكن من العودة إلى الأسواق المالية.

على رأس هذه التحديات، يجب على الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلاً جديدًا، والحد من التضخم الكبير، وتحقيق توازن مالي مستدام.

في الوقت الحالي، تبدو أسعار الفائدة المرتفعة حاجزًا يصعب تجاوزه لطرح أي سندات.

وقال ياكوف أرنوبولين، المدير الأول لأسواق الاستثمار الناشئة في“بيمكو”، في مقابلة له:“من المستحيل إجراء هذا التوقع في ظل العوائد التي تقارب 20%”.

وأشار إلى أن حالات قليلة جدًا شهدت فيها دول وصولًا إلى الأسواق المالية بعوائد تتجاوز 10%.

وأضاف:“يتعين على الأرجنتين تحقيق تقدم شامل في كل من الجوانب المالية، والسيطرة على التضخم، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

هذا التصريح يُظهر مدى تعقيد الوضع المالي للأرجنتين، حيث تواجه البلاد ضغوطًا كبيرة لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، وهو أمر ضروري لتمكينها من العودة إلى أسواق الدين الدولية.

ووفقًا لمؤشر“جي بي مورجان”، الذي يُعد مؤشرًا شائعًا لتقييم مخاطر الدول، يطالب المستثمرون حاليًا بعائد إضافي يصل إلى 1,204 نقطة أساس لحيازة السندات السيادية الأرجنتينية مقارنةً بسندات الخزانة الأمريكية المماثلة.

ورغم أن هذا المؤشر وصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من نظرائه الإقليميين.

وفي هذا السياق، قال ريكاردو أدروغي، رئيس الديون السيادية العالمية والعملات في“بارينجز”:“الكثير من الأمور يجب أن تحدث من الآن وحتى عام 2026” في إشارة إلى إمكانية عودة الأرجنتين إلى أسواق رأس المال في ذلك الوقت.

وأضاف:“لكن هناك أشياء يمكن القيام بها، وأساسها هو استمرار الحكومة في تحقيق هدف العجز الصفري.”

يُظهر تصريح أدروجي أن استمرار الحكومة في إدارة المالية العامة بشكل فعّال والوصول إلى ميزانية متوازنة هو المفتاح الأساسي لاستعادة ثقة المستثمرين والعودة إلى الأسواق الدولية.

أحد التحديات الأولى التي يواجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هو تأمين قرض كبير من صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ إجمالي الديون المستحقة على الأرجنتين للصندوق 44 مليار دولار.

وذكر متحدث باسم الصندوق يوم الخميس أن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها تقوم حالياً بمراجعة مدى التزام المسؤولين الأرجنتينيين بأهدافهم المالية واحتياطي النقد الأجنبي المحددة لنهاية سبتمبر.

ومن بين الأمور الحيوية للأرجنتين هو بناء احتياطي قوي من النقد الأجنبي لرفع قيود رأس المال، وهي خطوة كان ميلي قد تعهد بإلغائها، لكنه حتى الآن رفض تنفيذها.

ويرى ريكاردو أدروجي، من“بارينجز”، أنه من الأفضل أن يستمر ميلي في الحفاظ على هذه القيود.

وفي هذا السياق، قال أدروجي:“نحن نختلف تماماً مع معظم المشاركين في السوق أو التعليقات التي تقول إنه في حال تم إلغاء قيود رأس المال، فسيكون ذلك هو الإشارة التي تحتاجها السوق لدخول الأموال. لا، تلك ستكون الإشارة لخروج الأموال. كان الأمر كذلك دائماً.”

ومع انتشار أثر“العلاج الصادم” الذي يتبعه ميلي في الاقتصاد، توقف ارتفاع سندات الأرجنتين المقومة بالعملات الصعبة بعد قفزة هائلة بنسبة 58% أوصلت السندات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقاً لبيانات الأسعار التي جمعتها“بلومبرج”.

ويرى ياكوف أرنوبولين من“بيمكو” أن الطريق أمام هذه السندات سيصبح أكثر صعوبة في المستقبل.

وقال أرنوبولين:“المرحلة التالية من هذا الارتفاع ستكون أصعب. الأمر الآن يتعلق بالتنفيذ، وتحليل البيانات المتعلقة بالحساب الجاري، والنمو، والتضخم – وما يمكن أن تحققه إدارة ميلي سياسياً. الناس يريدون المزيد من الأدلة، وهذه الأدلة تحتاج إلى وقت.”

هذه التحديات توضح أن نجاح السياسات المالية لميلي يعتمد على التقدم الفعلي في تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، ما يتطلب المزيد من الوقت لتحقيق النتائج المطلوبة.