200 جنيه.. المركزي يكشف حقيقة ورقة 8 أكتوبر 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تداولت بعض منصات ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوعة بتاريخ 8 أكتوبر 2024.

ونفى المصري ، إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024، في أي يوم سبق هذا التاريخ..

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وأشار إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية“غير حقيقية”، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.

وأهاب، بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها؛ بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.