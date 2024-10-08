200 جنيه.. المركزي يكشف حقيقة ورقة 8 أكتوبر 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي
ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوعة بتاريخ 8 أكتوبر 2024.
ونفى البنك المركزي المصري ، إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024، في أي يوم سبق هذا التاريخ..
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وأشار إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية“غير حقيقية”، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.
وأهاب، بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها؛ بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
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