تكريم شركة الوعلان للتجارة خلال مشاركتها في معرض "خطوة للتوظيف"

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 6 أكتوبر، 2024:
شاركت "الوعلان للتجارة" في رعاية معرض"خطوة للتوظيف" (A Step Ahead) بهدف إبراز جهودها في تعزيز قدرات رأس المال البشري وتوفير فرص عمل للكفاءات السعودية، وفي اتباع أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية.
ويُعد المعرض، الذي أُقيم في الفترة 2- 4 أكتوبر الحالي في فندق هيلتون الرياض بدعم من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، أكبر تجمع مهني، ومنبراً أساسياً للتوظيف بالنسبة للشركات والمنظمات والخبراء، ولمشاركة قصص النجاح والتجارب والخبرات. وتم خلال المعرض تكريم شركة "الوعلان للتجارة" ممثلة بمدير عام الموارد البشرية، فهد ابراهيم رشاد، نظير شراكتها ورعايتها لفعاليات المعرض، وتقديراً لجهودها في توظيف الكفاءات السعودية وبرامج التطوير المهني التي تعتمدها الشركة.
وقال فهد ابراهيم رشاد: "يُعد معرض "خطوة للتوظيف" منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات حول التجارب الناجحة، ويساهم في توفير بيئة فعالة ومتميزة للكفاءات الوطنية الواعدة لإيجاد عمل مناسب، خصوصاَ لدى شريحة واسعة من الشباب والشابات المقبلين على العمل وتطوير حياتهم المهنية. ونحن في شركة الوعلان للتجارة نحرص دائماً على تمكين وتأهيل موظفينا وإيجاد فرص وظيفية واعدة للشباب السعودي، بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وركز المعرض خلال فترة ثلاثة أيام من انعقاده على الابتكار والإبداع في إدارة الموارد البشرية، وقدم مع فعالياته المصاحبة، من ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، أبرز الآليات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وشرح أساليب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات لتحسين الأداء.
الجدير ذكره أن "الوعلان للتجارة" تُعد من أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل الشركة علامات: "لوتس"، "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي" و "زيكر".
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