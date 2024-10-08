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الهوية الوطنية.. والمواطنة الخليجية

10/8/2024 8:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتـور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبـارك‭ ‬جمعـة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬يحتفل‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بتدشين‭ ‬الكرسي‭ ‬العلمي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬إنشاء‭ ‬الكرسي‭ ‬المشترك‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الاحتفالية‭ ‬ندوة‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطنة‮»‬،‭ ‬وندوة‭ ‬‮«‬إدماج‭ ‬التربية‭ ‬على‭ ‬المواطنة‭ ‬والقيم‭ ‬العالمية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬إعداد‭ ‬المعلمين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تستعرض‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بحريننا‭.. ‬معاً‭ ‬نصنع‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وسوف‭ ‬تختتم‭ ‬الجلسات‭ ‬بتوصيات‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تعميق‭ ‬قيم‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‮»‬‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمستمرة،‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الجامعة،‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي،‭ ‬والترابط‭ ‬الأسري،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬والثوابت‭ ‬الأصيلة،‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬والتآلف‭ ‬والتسامح‭ ‬الإنساني،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.. ‬فهي‭ ‬مصدر‭ ‬منعتنا،‭ ‬وافتخارنا‭ ‬واعتزازنا،‭ ‬فالمواطنة‭ ‬الحقة‭ ‬هي‭ ‬أداة‭ ‬الإنجاز‭ ‬والعمل‭ ‬والبناء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالبحرين‭ ‬وازدهارها‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬نعتز‭ ‬ونفتخر،‭ ‬بحرص‭ ‬واهتمام‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬وطنية‭ ‬جامعة،‭ ‬ونسيج‭ ‬مجتمعي‭ ‬متماسك،‭ ‬الذي‭ ‬يلتف‭ ‬دوماً‭ ‬حول‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬وقيادته،‭ ‬ويمثل‭ ‬سياجاً‭ ‬منيعاً‭ ‬لحماية‭ ‬الوطن،‭ ‬ومرتكزاً‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والظروف،‭ ‬والثقة‭ ‬بأن‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بثوابت‭ ‬المجتمع‭ ‬الأصيلة‭ ‬وانتمائهم‭ ‬الوطني‭ ‬الراسخ،‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بمسؤوليتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬ووحدته‭ ‬وسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬التنموية‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬نعتز‭ ‬ونفتخر،‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتطوير‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬الخطة‭ ‬بوجود‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬العملية،‭ ‬وبوسائل‭ ‬تكنولوجية،‭ ‬وخطاب‭ ‬عصري،‭ ‬يواكب‭ ‬اهتمامات‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬خصوصا،‭ ‬وكافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬عموما‭.‬

الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وجهان‭ ‬لعملة‭ ‬واحدة‭.. ‬فلا‭ ‬تكتمل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬إلا‭ ‬بالمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الوحدة‭ ‬الجامعة،‭ ‬والقواسم‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭.. ‬خليجنا‭ ‬واحد‭.. ‬وشعبنا‭ ‬واحد‭.. ‬ومصيرنا‭ ‬واحد‭.. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬الحوادث‭ ‬والأزمات‭.. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬التاريخ‭ ‬والحاضر‭ ‬والمستقبل‭. ‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وإعلاء‭ ‬قيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء،‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬ومطلب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬والأوطان‭ ‬خلال‭ ‬الظروف‭ ‬الطبيعية‭.. ‬ولكن‭ ‬حينما‭ ‬تشتد‭ ‬الأزمات،‭ ‬وتتصاعد‭ ‬التحديات،‭ ‬وتتعقد‭ ‬الأمور،‭ ‬وتتلاطم‭ ‬الأمواج،‭ ‬ويجد‭ ‬الإنسان‭ ‬نفسه‭ ‬تائها‭ ‬مشتتا،‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬وإلى‭ ‬وطنه‭ ‬الحصن‭ ‬الحصين‭ ‬والسد‭ ‬المنيع،‭ ‬وإلى‭ ‬انتمائه‭ ‬الخليجي‭ ‬الأكبر‭.. ‬فنحن‭ ‬جميعا‭ ‬كتلة‭ ‬واحدة‭.. ‬دولا‭ ‬وشعوبا‭.. ‬ولنتذكر‭ ‬دائما‭ ‬مقولة‭: (‬متحدين‭ ‬نقف‭.. ‬متفرقين‭ ‬نسقط‭).. ‬ولا‭ ‬يوحدنا‭ ‬ويجمعنا‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬سوى‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والمواطنة‭ ‬الخليجية‭.‬

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