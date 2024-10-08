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7 أكتوبر وبعد عام.. من تفكيك المليشيات إلى تفكيك الشرق الأوسط!

10/8/2024 8:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { على‭ ‬ضوء‭ ‬مناسبتين‭ ‬مهمتين‭ ‬أو‭ ‬مفصليتين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬هما‭ ‬ذكرى‭ ‬أكتوبر‭ ‬73،‭ ‬وقد‭ ‬مر‭ ‬عليها‭ (‬51عاما‭) ‬ومناسبة‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬بالأمس‭ ‬عاما‭ ‬كاملا‭ ‬من‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬عليها،‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬رآها‭ ‬العالم‭ ‬بالبث‭ ‬المباشر‭! ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بالحرب،‭ ‬مثلما‭ ‬هي‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬السلام‭ ‬عليه،‭ ‬رغم‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬منذ‭ ‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭! ‬ورغم‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬2002‭! ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭! ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬سلام‭ ‬ولا‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬لقضية‭ ‬شعب‭ ‬اغتصبت‭ ‬أرضه،‭ ‬ولا‭ ‬يراد‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الاستعماري‭ ‬الغربي‭ ‬حتى‭ ‬إعادة‭ ‬بعض‭ ‬حقوقه‭ ‬إليه‭ ‬منذ‭ ‬1948‭!‬

{ خلال‭ ‬76‭ ‬عاما‭ ‬وبعد‭ ‬اتفاقيات‭ (‬كامب‭ ‬ديفيد‭ ‬وأوسلو‭ ‬ووادي‭ ‬عربة‭) ‬واتفاقيات‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬عربية،‭ ‬توجه‭ ‬العرب‭ ‬تحت‭ ‬اختلال‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬ووقوف‭ ‬الغرب‭ ‬الاستعماري‭ ‬حامياً‭ ‬لظهر‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬إلى‭ ‬معادلة‭ ‬السلام،‭ ‬التي‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬السلام‭ ‬مقابل‭ ‬الأرض،‭ ‬لأنه‭ ‬يريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬وفق‭ ‬معادلته‭ ‬الخاصة‭ ‬وهي‭ ‬السلام‭ ‬المجاني‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬العرب،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭! ‬

{ في‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬حدث‭ ‬أمر‭ ‬مفصلي‭ ‬آخر‭ ‬غيَّر‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬قيام‭ ‬الثورة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بصعود‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الثيوقراطي‮»‬‭ ‬‮«‬أو‭ ‬حكم‭ ‬الملالي‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬مجيء‭ ‬‮«‬الخميني‮»‬،‭ ‬مستنداً‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬خطيرة‭ ‬حول‭ ‬تصدير‭ ‬الثورة‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭! ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أنشأ‭ ‬المليشيات‭ ‬لذلك‭ ‬وكان‭ ‬أولها‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬إيران‭ ‬اللبناني‮»‬‭ ‬ليتناسل‭ (‬التأسيس‭ ‬المليشياوي‭) ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬العراق‭ ‬واليمن‭ ‬ودول‭ ‬خليجية،‭ ‬والأساس‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬الحلم‭ ‬الفارسي‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬إمبراطوريته‭ ‬الغابرة‭! ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬والجميع‭ ‬يعرف‭ ‬ذلك،‭ ‬ويعرف‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬واجهت‭ ‬مشروعين‭ ‬يراهما‭ ‬البعض‭ ‬متنافسين‭. ‬ويراهما‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬‮«‬متخادمين‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭! ‬فيما‭ ‬مشاريع‭ ‬الغرب‭ ‬الاستعمارية‭ ‬تواصلت‭ ‬عبر‭ ‬العقود،‭ ‬وأنتجت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والتدخلات‭ ‬وإقامة‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬العراق،‭ ‬ثم‭ ‬حيثيات‭ ‬ما‭ ‬سُمي‭ ‬بالربيع‭ ‬العربي‭! ‬لتدخل‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ضعف‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬مشروع‭ ‬عربي‭ ‬إستراتيجي،‭ ‬لمواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬الاستعمارية،‭ ‬وأطماع‭ ‬المشروعين‭ ‬الصهيوني‭ ‬والإيراني‭! ‬والأخير‭ ‬أي‭ ‬‮«‬الإيراني‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تسليم‭ ‬العراق‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المحتل‭ ‬الأمريكي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬بالطائفية‭ ‬وبالمليشيات،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الأرض‭ ‬ممتدة‭ ‬ليعاود‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬حلمه‭ ‬التوسعي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬والراهنة،‭ ‬وبدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬بريطاني‭! ‬

{ اعتقد‭ ‬البعض‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬تفكيك‭ ‬المليشيات،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وحيث‭ ‬كان‭ ‬الشعار‭ ‬هو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬وتفكيكها،‭ ‬وصولاً‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وتفكيك‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬إيران‭ ‬اللبناني‮»‬‭ ‬ورفع‭ ‬سقف‭ ‬التفكيك‭ ‬إلى‭ ‬مليشيات‭ ‬العراق‭ ‬واليمن،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬تنافسه‭ ‬رؤيةٌ‭ ‬صهيونية‭ ‬جديدة‭ ‬منذ‭ ‬حلم‭ ‬‮«‬بيريز‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوسط‭ ‬جديد،‭ ‬ثم‭ ‬مشروع‭ ‬أمريكا‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬‮«‬كوندليزا‭ ‬رايس‮»‬‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الكبير‮»‬،‭ ‬لتعود‭ ‬ذات‭ ‬النغمة‭ ‬القديمة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬وجه‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭! ‬وهو‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬يتضح‭ ‬في‭ ‬الخريطة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬علقنا‭ ‬عليها‭! ‬

{ الآن‭ ‬القصة‭ ‬تجاوزت‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬وفي‭ ‬أمريكا،‭ ‬مسألة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومسألة‭ ‬المليشيات‭ ‬التي‭ ‬يستمر‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬إبادته‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬بأن‭ ‬الهدف‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ (‬تفكيك‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭) ‬حسب‭ ‬خارطة‭ ‬التوسع‭ ‬الصهيوني‭!‬،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬تفكيك‭ ‬المليشيات‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬مقاومة‭ ‬شعبية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬العربية،‭ ‬إن‭ ‬أنجز‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬مهمة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أذرع‭ ‬إيران‭ ‬كما‭ ‬يقول‭! ‬

{
في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تصاعدت‭ ‬النبرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أيضاً‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬التوسع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬كحصيلة‭ ‬أبعد‭! ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬صرح‭ ‬علانية‭ ‬بذلك،‭ ‬ويراهن‭ ‬الكيان‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخطط‭ ‬التوسع‭! ‬وهناك‭ ‬متنفذون‭ ‬أمريكيون‭ ‬يصرحون‭ ‬بذات‭ ‬المعنى،‭ (‬توسع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وإنه‭ ‬ضرورة‭ ‬اساسية‭) ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬المشهد‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوافق‭ ‬الأمريكي‭ (‬جمهوريون‭ ‬وديموقراطيون‭) ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬اليوم،‭ ‬وهي‭ ‬حروب‭ ‬إبادة‭ ‬بحجة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المليشيات‭!‬،‭ ‬بل‭ ‬يتفقون‭ ‬على‭ ‬‮«‬التوسع‭ ‬الجغرافي‮»‬‭ ‬الكيان‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬كلها‭ ‬ولبنان،‭ ‬بل‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬والأردن،‭ ‬ليجر‭ ‬‮«‬الحبل‭ ‬الجغرافي‮»‬‭ ‬امتداده‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬حسب‭ ‬الخرافة‭ ‬والأساطير‭ ‬الصهيونية‭!‬

{ وبعد‭ ‬‮«‬ترامب‮»‬‭ ‬قال‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬‮«‬تيم‭ ‬والز‮»‬‭ ‬حاكم‭ ‬‮«‬مينيسوتا‮»‬‭ ‬ونائب‭ ‬المرشحة‭ ‬الرئاسية‭ ‬‮«‬كاميلا‭ ‬هاريس‮»‬‭ ‬قال‭ ‬مؤكدا‭: (‬ان‭ ‬توسع‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬فيما‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬ومنذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬اللحن‭ ‬التوسعي‭ ‬بحجة‭ ‬وراء‭ ‬حجة‭ ‬وكأنه‭ ‬يمهد‭ ‬للاستعمار‭ ‬الصهيوني‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وللحديث‭ ‬بقية‭!‬

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