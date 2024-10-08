البحرين الرائدة.. البحرين أمانة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الاحتفال‭ ‬بمرو‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬بلدية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬كبير‭ ‬يجب‭ ‬التوقف‭ ‬عنده‭ ‬مطولا‭.‬

في‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬عام‭ ‬1920،‭ ‬صدرت‭ ‬وثيقة‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬بلدية‭ ‬المنامة‭ ‬الأساسي‮»‬‭. ‬صدور‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬كان‭ ‬حدثا‭ ‬بحرينيا‭ ‬رياديا،‭ ‬ودشن‭ ‬عصرا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬كلها‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1924‭ ‬جرت‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬بلدية‭.‬

هذا‭ ‬الحدث‭ ‬كان‭ ‬خطوة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الريادة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

يجب‭ ‬ان‭ ‬اذكر‭ ‬هنا‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬بأن‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬أصدر‭ ‬دراسة‭ ‬توثيقية‭ ‬مهمة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مئوية‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬قراءة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬قانون‭ ‬بلدية‭ ‬المنامة‭ ‬الأساسي‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬1920‮»‬‭.‬

وحين‭ ‬صدرت‭ ‬الدراسة،‭ ‬عقد‭ ‬مركز‭ ‬الوثائق‭ ‬التاريخية‭ ‬بمركز‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي‭ ‬ندوة‭ ‬ناقش‭ ‬فيها‭ ‬دلالات‭ ‬مرور‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭.‬

في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬كتبت‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬الحدث،‭ ‬ولا‭ ‬أجد‭ ‬اليوم‭ ‬والبحرين‭ ‬تحتفل‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي،‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬اعيد‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

هذا‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬كبير‭. ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬وطنيا‭ ‬وتاريخيا‭ ‬القاء‭ ‬الضوء‭ ‬عليه‭ ‬والتوقف‭ ‬عنده‭ ‬بالتأمل‭ ‬والتحليل‭. ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬بمغزى‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.

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الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لخص‭ ‬بدقة‭ ‬المعنى‭ ‬التاريخي‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬الندوة‭: ‬‮«‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬دشن‭ ‬المرحلة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الدولة،‭ ‬والقائم‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬المؤسسي‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬واشراك‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ولادة‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لاختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الانتخاب‭ ‬والتعيين‮»‬‭.‬

هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التاريخية،‭ ‬مئوية‭ ‬الانتخابات،‭ ‬تأتي‭ ‬تذكيرا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الحقائق‭ ‬التاريخية‭ ‬قد‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬بال‭ ‬الكثيرين‭.‬

أول‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق،‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة،‭ ‬والديمقراطية‭ ‬والحريات‭.‬

وثاني‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حكام‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كانوا‭ ‬حريصين‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭ ‬العامة،‭ ‬وإن‭ ‬تطورت‭ ‬صيغ‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬حقبة‭ ‬بعد‭ ‬حقبة‭ ‬بحسب‭ ‬الظروف‭ ‬والأوضاع‭.‬

وثالث‭ ‬هذه‭ ‬الحقائق،‭ ‬ان‭ ‬الإصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ليس‭ ‬أمرا‭ ‬جديدا‭ ‬او‭ ‬طارئا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬بدأت‭ ‬مبكرا‭ ‬وممتدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬يوما‭.‬

الإصلاح‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مسألة‭ ‬أصيلة‭ ‬متجذرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬مستوردة‭ ‬او‭ ‬تقليدا‭ ‬لأحد،‭ ‬وتطورت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مرحلة‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬وحقبة‭ ‬بعد‭ ‬حقبة‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬التاريخي،‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نفهم‭ ‬القيمة‭ ‬التاريخية‭ ‬للمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬طرحه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وموقعه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬كلها‭.‬

المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬فراغ‭. ‬هو‭ ‬تتويج‭ ‬لمسيرة‭ ‬البحرين‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أسس‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬وتطوير‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭.‬

والمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجرد‭ ‬استمرار‭ ‬لمسيرة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتغيير‭ ‬وحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭.‬

المشروع‭ ‬نقل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ ‬العصرية‭ ‬الحديثة‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬نوعية‭ ‬جديدة،‭ ‬ونقل‭ ‬مسألة‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬نوعية‭ ‬أيضا‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الإصلاحي‭ ‬جاء‭ ‬ليليق‭ ‬بريادة‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والاصلاح‭ ‬والتغيير‭. ‬لهذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬غريبا‭ ‬ان‭ ‬يسجل‭ ‬التاريخ‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭.‬

الاحتفاء‭ ‬بمئوية‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتذكير‭ ‬بمغزاها‭ ‬التاريخي،‭ ‬والقاء‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬أبعادها‭ ‬المختلفة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬الإصلاح‭ ‬والديمقراطية‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أمر‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭.‬

من‭ ‬جانب،‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الاسهام‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

بالنسبة‭ ‬للأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بالذات،‭ ‬الوعي‭ ‬بهذا‭ ‬التاريخ‭ ‬وبمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬الوطني‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬ذلك‭ ‬ويترتب‭ ‬عليه‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬فإن‭ ‬التعريف‭ ‬بهذا‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬ايجابي‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الإيجابية‭ ‬عن‭ ‬البحرين‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭ ‬وهذه‭ ‬الانجازات‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬عنها‭ ‬الكثيرون‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬الصورة‭ ‬غائبة‭ ‬عنهم‭ ‬تماما‭.‬

بشكل‭ ‬عام،‭ ‬الريادة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬يجب‭ ‬توثيقها‭ ‬والتعريف‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭.‬

بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬وكتبته‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬نقول‭ ‬اليوم‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭.. ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجال‭.. ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬قيادتها‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬التاريخ‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعب‭ ‬وعلى‭ ‬اشراكه‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭.. ‬البحرين‭ ‬أمانة‭ ‬بيد‭ ‬أبنائها‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحافظوا‭ ‬عليها‭ ‬بتكاتفهم‭ ‬وولائهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الجاد‭ ‬المخلص‭.‬