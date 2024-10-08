لماذا ينبغي خلع الجوارب قبل النوم؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبدو فكرة ارتداء الجوارب في السرير بمثابة «وسيلة ذكية لإبقاء القدمين دافئتين خلال الأشهر الباردة»، ولكن الخبراء حذروا من خطورة ذلك على الصحة.
ويحث الباحثون الناس على التوقف عن ارتداء الجوارب غير النظيفة في السرير، نظرا إلى مستويات البكتيريا «المقززة» التي توجد على الجوارب بعد ارتدائها طوال اليوم.
وتشير الأبحاث إلى أن «الجوارب تحتوي غالبا على البكتيريا نفسها الموجودة في الصراصير وفضلاتها البرازية».
وبهذا الصدد، أجرى موقع Mattress Next Day بحثا وذكر : « وجد تحليلنا أن البكتيريا نفسها، مثل Pseudomonas aeruginosa ، وجدت على نصف الجوارب الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى بساط الباب، ما يبرز أهمية تغيير الجوارب قبل الذهاب إلى السرير، لأنك لا تعرف البكتيريا التي قد تكون كامنة على جواربك بعد ارتدائها طوال اليوم».
وفي الوقت نفسه، أكد بعض الخبراء أن ارتداء «الجوارب النظيفة أفضل»، مشددين على أهمية تجنب الجوارب المتسخة لأنها قد تنشر البكتيريا.
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