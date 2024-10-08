لماذا ينبغي خلع الجوارب قبل النوم؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحث‭ ‬الباحثون‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ارتداء‭ ‬الجوارب‭ ‬غير‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬السرير،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬البكتيريا‭ ‬‮«‬المقززة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬على‭ ‬الجوارب‭ ‬بعد‭ ‬ارتدائها‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

وتشير‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجوارب‭ ‬تحتوي‭ ‬غالبا‭ ‬على‭ ‬البكتيريا‭ ‬نفسها‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الصراصير‭ ‬وفضلاتها‭ ‬البرازية‮»‬‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أجرى‭ ‬موقع Mattress Next Day بحثا وذكر : « وجد تحليلنا أن البكتيريا نفسها، مثل Pseudomonas aeruginosa ، وجدت‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬الجوارب‭ ‬الرجالية‭ ‬والنسائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بساط‭ ‬الباب،‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬تغيير‭ ‬الجوارب‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬السرير،‭ ‬لأنك‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬البكتيريا‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬كامنة‭ ‬على‭ ‬جواربك‭ ‬بعد‭ ‬ارتدائها‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أكد‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬ارتداء‭ ‬‮«‬الجوارب‭ ‬النظيفة‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تجنب‭ ‬الجوارب‭ ‬المتسخة‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تنشر‭ ‬البكتيريا‭.‬