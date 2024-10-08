شقيقة كريستيانو رونالدو تظهر بالحجاب في مسجد الـشـيـخ زايـد بـأبـوظـبـي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاجأت ليليانا كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بنشر صور لها وهي ترتدي الحجاب والعباءة من أمام مسجد الشيخ زايد في مدينة أبوظبي.
وتصدرت ليليانا كاتيا أفيرو تريند منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في مسجد الشيخ زايد بأبوظبي مرتدية الحجاب.
وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على منصة تداول الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وهي ترتدي عباءة أثناء وجودها في ساحة مسجد الشيخ زايد الشهير في مدينة أبوظبي.
وتعتبر ليليانا كاتيا أفيرو من الفنانات البرتغاليات المعروفات في مجال الغناء، حيث تمتلك جمهورا واسعا من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتبت ليليانا في منشورها: «يعد مسجد الشيخ زايد الكبير أكبر منطقة جذب سياحي في المدينة، وهو عمل عظيم يدهش بجماله وهندسته وحجمه».
وأضافت: «أكبر سجادة في العالم توجد في قاعة الصلاة الرئيسية، وهي تحتوي على ميدالية إسلامية من صنع فنان وصانع السجاد من الجيل الثالث الدكتور علي خليقي، واستغرق صنع السجادة جهود 1200 حرفي».
وتابعت: «يعد مسجد الشيخ زايد الكبير عملا مثاليا بين الهندسة المعمارية الحالية مع الحفاظ على الجذور الثقافية السابقة، شخصيا.. كانت من أجمل الأماكن التي زرتها في العالم، تستحق الزيارة والتعرف على الثراء الثقافي لهذا المكان، إنه مكان مجاني، لا يوجد أي رسوم للزيارة، إنها فعلا تجربة مؤثرة».
MENAFN08102024000055011008ID1108759911
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.