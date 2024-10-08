شقيقة كريستيانو رونالدو تظهر بالحجاب في مسجد الـشـيـخ زايـد بـأبـوظـبـي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتصدرت‭ ‬ليليانا‭ ‬كاتيا‭ ‬أفيرو‭ ‬تريند‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بأبوظبي‭ ‬مرتدية‭ ‬الحجاب‭.‬

وشاركت‭ ‬متابعيها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬عباءة‭ ‬أثناء‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبوظبي‭.‬

وتعتبر‭ ‬ليليانا‭ ‬كاتيا‭ ‬أفيرو‭ ‬من‭ ‬الفنانات‭ ‬البرتغاليات‭ ‬المعروفات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الغناء،‭ ‬حيث‭ ‬تمتلك‭ ‬جمهورا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وكتبت‭ ‬ليليانا‭ ‬في‭ ‬منشورها‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬الكبير‭ ‬أكبر‭ ‬منطقة‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬عظيم‭ ‬يدهش‭ ‬بجماله‭ ‬وهندسته‭ ‬وحجمه‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أكبر‭ ‬سجادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الصلاة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وهي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬إسلامية‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬فنان‭ ‬وصانع‭ ‬السجاد‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬خليقي،‭ ‬واستغرق‭ ‬صنع‭ ‬السجادة‭ ‬جهود‭ ‬1200‭ ‬حرفي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬الكبير‭ ‬عملا‭ ‬مثاليا‭ ‬بين‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجذور‭ ‬الثقافية‭ ‬السابقة،‭ ‬شخصيا‭.. ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬زرتها‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تستحق‭ ‬الزيارة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الثراء‭ ‬الثقافي‭ ‬لهذا‭ ‬المكان،‭ ‬إنه‭ ‬مكان‭ ‬مجاني،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬للزيارة،‭ ‬إنها‭ ‬فعلا‭ ‬تجربة‭ ‬مؤثرة‮»‬‭.‬