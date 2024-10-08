نوبل الفيزياء لأمريكي وبريطاني عن بحوثهما في ((التعلم الآلي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء أمس للأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني الكندي جيفري هينتون لأبحاثهما في مجال «التعلم الآلي» المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان: «لقد استخدم كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكّل أساس أنظمة التعلم الآلي القوية اليوم».
وحصل جون هوبفيلد (91 عاما)، وهو أستاذ في جامعة برينستون المرموقة، وجيفري هينتون (76 عاما) الأستاذ في جامعة تورنتو في كندا، على الجائزة تقديرا لـ«اكتشافاتهما واختراعاتهما الأساسية التي تتيح التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية».
وهما كانا يعملان على هذا الموضوع منذ ثمانينيات القرن العشرين.
الشبكات العصبية الاصطناعية مستوحاة من شبكة الخلايا العصبية الموجودة في دماغ الإنسان.
وقالت رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إلين مونز أمام الصحفيين: «استخدم الفائزان لعام 2024 مفاهيم أساسية من الفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل كذواكر ترابطية وتجد أنماطا في مجموعات كبيرة من البيانات».
وقد استُخدمت هذه الشبكات العصبية الاصطناعية لتعزيز الأبحاث في مجالات متنوعة مثل فيزياء الجسيمات، وعلوم المواد، والفيزياء الفلكية.
وأضافت مونز: «لقد أصبحت هذه الشبكات جزءا من حياتنا اليومية».
وعلق جيفري هينتون بعد تلقيه اتصالا من لجنة الجائزة لإبلاغه بالفوز، قائلا: «أنا مندهش... لم أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث».
في العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء للفرنسية السويدية آن لويلييه، والفرنسي بيار أغوستيني، والنمساوي المجري فيرينك كراوس، لأبحاثهم حول ومضات الضوء التي مكّنت من فهم الحركات فائقة السرعة للإلكترونات في الذرات والجزيئات.
MENAFN08102024000055011008ID1108759909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.