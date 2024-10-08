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نوبل الفيزياء لأمريكي وبريطاني عن بحوثهما في ((التعلم الآلي))

10/8/2024 8:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬أمس‭ ‬للأمريكي‭ ‬جون‭ ‬هوبفيلد‭ ‬والبريطاني‭ ‬الكندي‭ ‬جيفري‭ ‬هينتون‭ ‬لأبحاثهما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬التعلم‭ ‬الآلي‮»‬‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استخدم‭ ‬كلا‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬أدوات‭ ‬الفيزياء‭ ‬لتطوير‭ ‬أساليب‭ ‬تشكّل‭ ‬أساس‭ ‬أنظمة‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬القوية‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وحصل‭ ‬جون‭ ‬هوبفيلد‭ (‬91‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برينستون‭ ‬المرموقة،‭ ‬وجيفري‭ ‬هينتون‭ (‬76‭ ‬عاما‭) ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تورنتو‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬تقديرا‭ ‬لـ«اكتشافاتهما‭ ‬واختراعاتهما‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬باستخدام‭ ‬الشبكات‭ ‬العصبية‭ ‬الاصطناعية‮»‬‭.‬

وهما‭ ‬كانا‭ ‬يعملان‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬

الشبكات‭ ‬العصبية‭ ‬الاصطناعية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الخلايا‭ ‬العصبية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬دماغ‭ ‬الإنسان‭. ‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬للفيزياء‭ ‬إلين‭ ‬مونز‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭: ‬‮«‬استخدم‭ ‬الفائزان‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬مفاهيم‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬الفيزياء‭ ‬الإحصائية‭ ‬لتصميم‭ ‬شبكات‭ ‬عصبية‭ ‬اصطناعية‭ ‬تعمل‭ ‬كذواكر‭ ‬ترابطية‭ ‬وتجد‭ ‬أنماطا‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬استُخدمت‭ ‬هذه‭ ‬الشبكات‭ ‬العصبية‭ ‬الاصطناعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬فيزياء‭ ‬الجسيمات،‭ ‬وعلوم‭ ‬المواد،‭ ‬والفيزياء‭ ‬الفلكية‭. ‬

وأضافت‭ ‬مونز‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬الشبكات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‮»‬‭. ‬

وعلق‭ ‬جيفري‭ ‬هينتون‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬لإبلاغه‭ ‬بالفوز،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مندهش‭... ‬لم‭ ‬أتخيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‮»‬‭. ‬

في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬للفرنسية‭ ‬السويدية‭ ‬آن‭ ‬لويلييه،‭ ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬أغوستيني،‭ ‬والنمساوي‭ ‬المجري‭ ‬فيرينك‭ ‬كراوس،‭ ‬لأبحاثهم‭ ‬حول‭ ‬ومضات‭ ‬الضوء‭ ‬التي‭ ‬مكّنت‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬الحركات‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬للإلكترونات‭ ‬في‭ ‬الذرات‭ ‬والجزيئات‭.‬

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