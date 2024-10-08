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موسيقيان إيطاليان ضمن مهرجان ((البحرين للموسيقى))

10/8/2024 8:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترجمة‭ - ‬زينب‭ ‬إسماعيل

استضافت‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مهرجان‭ ‬الجاز‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بصالة‭ ‬البحرين‭ ‬الثقافية‭ ‬ضمن‭ ‬الدورة‭ ‬33‭ ‬لمهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬

وشهدت‭ ‬الأمسية،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حضور‭ ‬أندريا‭ ‬كاتالانو‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬المهرجان‭.‬

وكان‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الثنائي‭ ‬لوكا‭ ‬فيلوتي‭ ‬عازف‭ ‬الساكسفون‭ ‬والكلارينيت‭ ‬والملحن،‭ ‬وسيلفيا‭ ‬مانكو‭ ‬عازفة‭ ‬البيانو‭ ‬والمغنية‭ ‬والملحنة،‭ ‬حيث‭ ‬قدّما‭ ‬مقاطع‭ ‬موسيقية‭ ‬من‭ ‬الجاز‭.‬

وعبر‭ ‬السفير‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أندريا‭ ‬كاتالانو‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬‮«‬لدعم‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬إثر‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الفنانين‭ ‬الإيطاليين‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬اختيار‭ ‬فنانين‭ ‬جاز‭ ‬مشهورين‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تميز‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬البلد‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الموسيقى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬بالموسيقى‭ ‬التقليدية‭ ‬الإيطالية‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تقاليدها‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تميز‭ ‬الموسيقى‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭. ‬

ويعتبر‭ ‬لوكا‭ ‬وسيلفيا‭ ‬نموذجين‭ ‬يعكسان‭ ‬هذا‭ ‬التميز‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬إن‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬هو‭ ‬تريج‭ ‬للثقافة‭ ‬والفن‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج،‭ ‬وإثراء‭ ‬العرض‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

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