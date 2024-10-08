موسيقيان إيطاليان ضمن مهرجان ((البحرين للموسيقى))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترجمة - زينب إسماعيل
استضافت السفارة الإيطالية في البحرين مهرجان الجاز الإيطالي، وذلك بصالة البحرين الثقافية ضمن الدورة 33 لمهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثالثة والثلاثين، وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وشهدت الأمسية، التي أقيمت بالتعاون مع سفارة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين، حضور أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، إضافة إلى جمع غفير من جمهور المهرجان.
وكان الحفل من أداء الثنائي لوكا فيلوتي عازف الساكسفون والكلارينيت والملحن، وسيلفيا مانكو عازفة البيانو والمغنية والملحنة، حيث قدّما مقاطع موسيقية من الجاز.
وعبر السفير الإيطالي في البحرين، أندريا كاتالانو عن سعادته «لدعم هيئة الثقافة والآثار إثر تعاونهم مع الفنانين الإيطاليين»، وأضاف «اختيار فنانين جاز مشهورين هو تأكيد على مدى تميز إيطاليا في المجال الفني على نطاق واسع، حيث إنها البلد الأكثر تميزا في كل نوع من أنواع الموسيقى، بما في ذلك التي لا ترتبط بالموسيقى التقليدية الإيطالية.
يأتي ذلك بفضل تقاليدها الفنية والثقافية الراسخة التي ساهمت في تميز الموسيقى بجميع أنواعها.
ويعتبر لوكا وسيلفيا نموذجين يعكسان هذا التميز».
وقال: إن «التعاون مع هيئة الثقافة والآثار هو تريج للثقافة والفن الإيطالي في البحرين والخليج، وإثراء العرض الثقافي في المملكة».
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