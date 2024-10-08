إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.6% خلال أغسطس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

وقال‭ ‬ويلي‭ ‬والش‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬يشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬تبذل‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬السفر‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬الجويفي‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬الصادرة‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬86‭.‬2 ‭%‬ ،‭ ‬مرتفعا‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬6‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ليسجل‭ ‬بذلك‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭.‬

وقد‭ ‬سجل‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬مدعوما‭ ‬بالمكاسب‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬5 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مرونة‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المشكلات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬وأوجه‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬،‭ ‬سجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ (‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬ومازالت‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬تحقق‭ ‬نموا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬حيث‭ ‬تفصلها‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التعافي‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬المسجلة‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭.‬

وحققت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬المسار‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا‭ ‬بين‭ ‬مسارات‭ ‬الشركات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬لكنه‭ ‬مازال‭ ‬دون‭ ‬مستويات‭ ‬الذروة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الإفريقية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬