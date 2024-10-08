Wednesday, 09 October 2024 05:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.6% خلال أغسطس

10/8/2024 8:16:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬ويلي‭ ‬والش‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬يشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬تبذل‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬السفر‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬الجويفي‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬الصادرة‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬وصل‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬إلى‭ ‬86‭.‬2 ‭%‬ ،‭ ‬مرتفعا‭ ‬بواقع‭ ‬1‭.‬6‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ليسجل‭ ‬بذلك‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭.‬

وقد‭ ‬سجل‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬مدعوما‭ ‬بالمكاسب‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬5 ‭%‬ ،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬مرونة‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المشكلات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬وأوجه‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬إياتا‮»‬،‭ ‬سجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ (‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬ومازالت‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬تحقق‭ ‬نموا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬حيث‭ ‬تفصلها‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التعافي‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬المسجلة‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭.‬

وحققت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬المسار‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا‭ ‬بين‭ ‬مسارات‭ ‬الشركات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬لكنه‭ ‬مازال‭ ‬دون‭ ‬مستويات‭ ‬الذروة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الإفريقية‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

MENAFN08102024000055011008ID1108759906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث