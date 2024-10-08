إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.6% خلال أغسطس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أمس عن ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.6
% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال ويلي والش مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن سوق السفر الجوي يشهد إقبالا كبيرا، حيث تبذل شركات الطيران قصارى جهدها لتلبية الطلب المتزايد على تجارب السفر.
وأوضح الاتحاد، وفق أحدث بيانات قطاع السفر الجويفي الأسواق العالمية الصادرة امس، أن عامل الحمولة وصل في أغسطس إلى 86.2 % ، مرتفعا بواقع 1.6 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا.
وقد سجل عامل الحمولة مستويات قياسية مدعوما بالمكاسب الناتجة عن زيادة كفاءة العمليات، في حين ارتفعت السعة بنسبة 6.5 % ، ما يؤكد مرونة السوق في مواجهة المشكلات المستمرة في سلسلة التوريد وأوجه القصور في البنية التحتية.
وبحسب «إياتا»، سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعا بنسبة 4.9 % على أساس سنوي (في الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024)، في الطلب على السفر، فيما سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 19.9 % على أساس سنوي. ومازالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نموا ملحوظا، حيث تفصلها 8 نقاط مئوية فقط عن الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 9.1 % على أساس سنوي في الطلب على السفر، ويعتبر المسار الجوي بين أوروبا وآسيا الأسرع نموا بين مسارات الشركات الأوروبية، لكنه مازال دون مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019.
وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعا بنسبة 4.3 % على أساس سنوي في الطلب على السفر، فيما حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 13.6 % على أساس سنوي، وسجلت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعا بنسبة 10.1 % على أساس سنوي.
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