((رجال الأعمال البحرينية)) تبحث فرص تنمية الروابط التجارية مع مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري وأمين السر نبيل أجور والأمين المالي مازن الشهابي وناصر الأهلي وجمال الكوهجي عضوي مجلس إدارة الجمعية، بالسفيرة ريهام عبدالحميد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء أكد بن هندي عمق ومتانة الروابط التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على توطيدها في كل المجالات، مستعرضًا دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن تطلع الجمعية
لزيادة آفاق التجارة البينية بين الجانبين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري وخصوصاً في المجالات الواعدة، مثل قطاع الزراعة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الشقيقين.
وتشاور الطرفان حول أوجه التعاون بينهما خاصة في القطاع التجاري والصناعي والاستثماري والذي يهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين والتغلب على التحديات الراهنة وانعكاساتها على أسواق المنطقة.
من جانبها، أشادت السفيرة ريهام عبدالحميد خليل بالعلاقات المتميزة بين البلدين وأهمية البناء عليها لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدة محورية وأهمية دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ضوء توافر الفرص والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى ترحيب الجانب المصري والتزامه بتقديم كافة التسهيلات لزيادة حجم الأعمال والمشاريع المستقبلية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم المصريين والعمل علي توطيد الصلات بينهم بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية.
MENAFN08102024000055011008ID1108759905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.