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((رجال الأعمال البحرينية)) تبحث فرص تنمية الروابط التجارية مع مصر

10/8/2024 8:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشمري‭ ‬وأمين‭ ‬السر‭ ‬نبيل‭ ‬أجور‭ ‬والأمين‭ ‬المالي‭ ‬مازن‭ ‬الشهابي‭ ‬وناصر‭ ‬الأهلي‭ ‬وجمال‭ ‬الكوهجي‭ ‬عضوي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬بالسفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عمق‭ ‬ومتانة‭ ‬الروابط‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬توطيدها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬الجمعية‭
‬لزيادة‭ ‬آفاق‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الواعدة،‭ ‬مثل‭ ‬قطاع‭ ‬الزراعة‭ ‬والعقارات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتذليل‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المستثمرين،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المقومات‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وتشاور‭ ‬الطرفان‭ ‬حول‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬والاستثماري‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬خليل‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وأهمية‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لدفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬محورية‭ ‬وأهمية‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توافر‭ ‬الفرص‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ترحيب‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬والتزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الأعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬ونظرائهم‭ ‬المصريين‭ ‬والعمل‭ ‬علي‭ ‬توطيد‭ ‬الصلات‭ ‬بينهم‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭.‬

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