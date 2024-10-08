((الخدمات المالية العربية)) تكشف هويتها الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية(
AFS ) ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق هويتها الجديدة، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لإعادة إطلاق علامتها التجارية. ويأتي هذا التحول لتتماشى هوية الشركة مع دورها كمبتكر في مجال المدفوعات الرقمية.
تقدم العلامة التجارية الجديدة هوية بصرية محدثة تشمل نوع خط مصقول وعناصر تصميم محسّنة، مع الاحتفاظ بدرجة الألوان الزرقاء المميزة لشركة AFS ، إذ تؤكد هذه التغييرات البصرية الجديدة التزام شركة AFS بمواصلة تطوير التحول الرقمي وتمكين الأعمال إقليميًا.
وبهذه المناسبة علق سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS : «تعكس هويتنا الجديدة التزامنا بالابتكار الرقمي، مع التمسك بالقيم والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا وعملاؤنا على مر السنين. تجسد الهوية البصرية الجديدة عناصر الابتكار والتحول الرقمي التي تلتزم بها شركة الخدمات المالية العربية اليوم، وستستمر في دفعنا نحو المستقبل».
تم تصميم العلامة التجارية الجديدة ليس فقط لتعزيز الحضور المرئي للشركة، ولكن أيضًا لتعزيز مكانة شركة AFS كشركة رائدة في تحويل معاملات المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
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