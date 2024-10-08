Wednesday, 09 October 2024 05:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الخدمات المالية العربية)) تكشف هويتها الجديدة

10/8/2024 8:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭(‬ AFS ‭) ‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬هويتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الشاملة‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬لتتماشى‭ ‬هوية‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬دورها‭ ‬كمبتكر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭.‬

تقدم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬هوية‭ ‬بصرية‭ ‬محدثة‭ ‬تشمل‭ ‬نوع‭ ‬خط‭ ‬مصقول‭ ‬وعناصر‭ ‬تصميم‭ ‬محسّنة،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بدرجة‭ ‬الألوان‭ ‬الزرقاء‭ ‬المميزة‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ،‭ ‬إذ‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬البصرية‭ ‬الجديدة‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتمكين‭ ‬الأعمال‭ ‬إقليميًا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة AFS ‭ : ‬‮«‬تعكس‭ ‬هويتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬مع‭ ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬والثقة‭ ‬التي‭ ‬منحنا‭ ‬إياها‭ ‬شركاؤنا‭ ‬وعملاؤنا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭. ‬تجسد‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬الجديدة‭ ‬عناصر‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬اليوم،‭ ‬وستستمر‭ ‬في‭ ‬دفعنا‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬المرئي‭ ‬للشركة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬معاملات‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN08102024000055011008ID1108759904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث