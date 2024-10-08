((الخدمات المالية العربية)) تكشف هويتها الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)AFS

تقدم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬هوية‭ ‬بصرية‭ ‬محدثة‭ ‬تشمل‭ ‬نوع‭ ‬خط‭ ‬مصقول‭ ‬وعناصر‭ ‬تصميم‭ ‬محسّنة،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بدرجة‭ ‬الألوان‭ ‬الزرقاء‭ ‬المميزة‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ،‭ ‬إذ‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬البصرية‭ ‬الجديدة‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتمكين‭ ‬الأعمال‭ ‬إقليميًا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة AFS ‭ : ‬‮«‬تعكس‭ ‬هويتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬مع‭ ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬والثقة‭ ‬التي‭ ‬منحنا‭ ‬إياها‭ ‬شركاؤنا‭ ‬وعملاؤنا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭. ‬تجسد‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬الجديدة‭ ‬عناصر‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بها‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬اليوم،‭ ‬وستستمر‭ ‬في‭ ‬دفعنا‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬المرئي‭ ‬للشركة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬معاملات‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬