تعيين محمد الحمادي مديرا لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة المواصلات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (51) لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناءً على عرْض وزير المواصلات والاتصالات، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد محمد جاسم عبدالرحيم الحمادي مديرًا لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة المواصلات والاتصالات.
المادة الثانية
على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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