ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين مستمرة في تهيئة الفرص للمزيد من التطور أمام القطاعات الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في تهيئة كافة الفرص للمزيد من التطور أمام القطاعات الاقتصادية بما يدعم مسارات التنمية المختلفة، لافتاً سموه إلى أن قطاع التجزئة بات اليوم رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وداعما لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، حيث أشار سموه إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من حرصٍ على دعم قطاع التجزئة، وتعزيز دوره في مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN08102024000055011008ID1108759839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.