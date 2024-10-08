ولي العهد رئيس الوزراء: البحرين مستمرة في تهيئة الفرص للمزيد من التطور أمام القطاعات الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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