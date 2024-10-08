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رئيس الأوقاف السنية يفتتح مسجد نجلاء بنت محمد الكعبي في المحافظة الجنوبية

10/8/2024 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬مسجد‭ ‬نجلاء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي‭ ‬بمنطقة‭ ‬عسكر‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بحضور‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الكعبي‭ ‬وجمعة‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي‭ ‬وأحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الكعبي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والوجهاء‭.‬

بدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭ ‬تلاها‭ ‬إمام‭ ‬المسجد،‭ ‬ثم‭ ‬كلمة‭ ‬للشيخ‭ ‬د‭. ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬ثمن‭ ‬فيها‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬للعناية‭ ‬بتشييد‭ ‬المساجد‭ ‬لضمان‭ ‬نموها‭ ‬وتطورها‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬وتوحيد‭ ‬الكلمة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التآلف‭ ‬والتعاون‭ ‬والتحاب‭ ‬والإصلاح‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لتعزيز‭ ‬رسالة‭ ‬المسجد‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬البرامج‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التلاحم‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبهذا‭ ‬أكد‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المساجد‭ ‬دائماً‭ ‬مكاناً‭ ‬للتلاقي‭ ‬والتآلف‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المساجد‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعزز‭ ‬فيهم‭ ‬روح‭ ‬الالفة‭ ‬والتعاون‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬ثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬الدعم‭ ‬السخي‭ ‬للمتبرعين‭ ‬الكرام‭ ‬بتشييد‭ ‬المسجد‭ ‬ومرفقاته‭ ‬وما‭ ‬يجسده‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الحقيقية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عمارة‭ ‬وتشييد‭ ‬وصيانة‭ ‬المساجد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القربات‭ ‬وأعظم‭ ‬الطاعات‭.‬

الجدير‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬ارض‭ ‬المسجد‭ ‬تقدر‭ ‬بـ3000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ومساحة‭ ‬البناء‭ ‬1024‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬ويسع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مصل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصلى‭ ‬للنساء‭ ‬يتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مصلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬للمناسبات‭ ‬ومركز‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬وسكن‭ ‬متكامل‭ ‬للإمام‭ ‬والمؤذن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭.‬

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