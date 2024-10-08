رئيس الأوقاف السنية يفتتح مسجد نجلاء بنت محمد الكعبي في المحافظة الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد نجلاء بنت محمد الكعبي بمنطقة عسكر في المحافظة الجنوبية بحضور حمد بن علي الكعبي وجمعة بن محمد الكعبي وأحمد بن علي الكعبي وعدد من المسؤولين والوجهاء.
بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها إمام المسجد، ثم كلمة للشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري ثمن فيها التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم المتواصل للعناية بتشييد المساجد لضمان نموها وتطورها بما يتماشى مع الهوية البحرينية الأصيلة بما يسهم في تعزيز القيم الدينية وتوحيد الكلمة والحرص على التآلف والتعاون والتحاب والإصلاح التي تمثل ركيزة أساسية في مجتمعنا البحريني.
وأضاف أن مجلس الأوقاف السنية يعمل بشكل مستمر على تنفيذ رؤية مملكة البحرين من خلال تقديم الدعم اللازم لتعزيز رسالة المسجد والتركيز على تعزيز البرامج الدينية التي تسهم في تعزيز التلاحم بين مختلف فئات المجتمع، وبهذا أكد التزام مجلس الأوقاف السنية بمواصلة مسيرة العطاء في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والعمل على أن تكون المساجد دائماً مكاناً للتلاقي والتآلف بين أفراد المجتمع وخاصة أن المساجد هي من أبرز الأماكن التي تجمع أهالي المنطقة وتعزز فيهم روح الالفة والتعاون.
وفي الختام ثمّن رئيس مجلس الأوقاف السنية الدعم السخي للمتبرعين الكرام بتشييد المسجد ومرفقاته وما يجسده من قيم الشراكة المجتمعية الحقيقية، لافتا إلى أن عمارة وتشييد وصيانة المساجد من أجل القربات وأعظم الطاعات.
الجدير أن مساحة ارض المسجد تقدر بـ3000 متر مربع ومساحة البناء 1024 مترا مربعا ويسع أكثر من 800 مصل إلى جانب مصلى للنساء يتسع لأكثر من 60 مصلية بالإضافة إلى صالة للمناسبات ومركز لتحفيظ القرآن وسكن متكامل للإمام والمؤذن، بالإضافة إلى مواقف للسيارات.
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