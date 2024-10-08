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طلبة جامعة البحرين الطبية يلتحقون ببرامج تدريبية وبحثية دولية

10/8/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قامت‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ (‬ RCSI ‭) ‬ ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬بتسهيل‭ ‬انخراط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬طالبًا‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬إجراء‭ ‬البحوث،‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الاكلينيكية‭ ‬والبحثية‭.‬

ولقد‭ ‬قام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بفرص‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬طبية‭ ‬عالمية‭ ‬الطبية‭ ‬والتي‭ ‬وقعت‭ ‬معها‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬اتفاقيات‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬التدريبية‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬جون‭ ‬هوبكنز‭ ‬وجامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬وجامعة‭ ‬الاباما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومستشفى‭ ‬تايبيه‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬تايوان‭ ‬وكليفلاند‭ ‬كلينيك‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬

وانخرط‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬تخصصات‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬جراحة‭ ‬الصدر‭ ‬والتخدير‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والطب‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬متكاملة‭ ‬حيث‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يريدون‭ ‬التخصص‭ ‬فيها‭.‬

ومشاركاً‭ ‬بتجربته‭ ‬قال‭ ‬الطالب‭ ‬خالد‭ ‬حسين،‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬طب‭ ‬والذي‭ ‬التحق‭ ‬بفرصة‭ ‬تدريبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الاباما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬السريري‭ ‬لأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭: ‬‮«‬أثناء‭ ‬تجربتي‭ ‬السريرية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ألاباما‭ ‬أتيحت‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬جراحات‭ ‬التدخل‭ ‬المنظاري‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المعقدة‭. ‬وكان‭ ‬الترحيب‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬قِبَل‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬بأكمله‭ ‬وهدفهم‭ ‬المشترك‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ممكنة‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬له‭ ‬أثرا‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التدريبية‭ ‬مثمرة‭ ‬ومفيدة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أتيحت‭ ‬للطلبة‭ ‬الفرصة‭ ‬أيضًا‭ ‬للالتحاق‭ ‬ببرنامج‭ ‬الدراسة‭ ‬الصيفية‭ ‬للبحوث‭ ‬ Research ‭ ‬ Summer ‭ ‬ School

وهو‭ ‬برنامج‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصا‭ ‬لاطلاع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الابحاث،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬124‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬في‭ ‬37‭ ‬مشروعا‭ ‬بحثيا‭ ‬بقيادة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والخريجين‭. ‬وخلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬استغرقت‭ ‬مدته‭ ‬ثمانية‭ ‬أسابيع،‭ ‬انشغل‭ ‬الطلبة‭ ‬بالأبحاث‭ ‬المختبرية‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬بالمراجعات‭ ‬البحثية‭ ‬وساهموا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬السريرية‭. ‬والجدير‭ ‬بالتنويه‭ ‬بأن‭ ‬برنامج‭ ‬يوفر‭ ‬للطلبة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البحوث‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬دولية‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬جامعة‭ ‬كيل‭ ‬للأبحاث‭ ‬وبرنامج‭ ‬الابحاث‭ ‬بمستشفى‭ ‬سينت‭ ‬مايكل‭ ‬في‭ ‬كندا‭. ‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬سمير‭ ‬العتوم،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬تتميز‭ ‬بالدمج‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وفرص‭ ‬البحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬السريري‭ ‬وتسليح‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬الطلبة‭ ‬ليصبحوا‭ ‬أطباء‭ ‬وممرضين‭ ‬أكفاء‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬لكي‭ ‬يصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

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