طلبة جامعة البحرين الطبية يلتحقون ببرامج تدريبية وبحثية دولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قامت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا (
RCSI )
– جامعة البحرين الطبية بتسهيل انخراط أكثر من 150 طالبًا في فرص تدريبية في مختلف دول العالم والاستفادة من فرص إجراء البحوث، لتمكينهم من صقل مهاراتهم الاكلينيكية والبحثية.
ولقد قام أكثر من 35 طالبًا من كلية الطب في الالتحاق بفرص تدريبية في جامعات طبية عالمية الطبية والتي وقعت معها جامعة البحرين الطبية اتفاقيات لتلبية احتياجات الطلبة التدريبية مثل جامعة جون هوبكنز وجامعة جورج واشنطن وجامعة الاباما في الولايات المتحدة ومستشفى تايبيه سيتي في تايوان وكليفلاند كلينيك أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.
وانخرط الطلبة في التدريب في عدة تخصصات والتي شملت جراحة الصدر والتخدير والأمراض المعدية لدى الأطفال والطب العام وذلك مع فرق طبية متكاملة حيث اطلعوا على أحدث التقنيات في مجال رعاية المرضى وتمكنوا من تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجالات التي يريدون التخصص فيها.
ومشاركاً بتجربته قال الطالب خالد حسين، طالب في السنة الثانية من كلية طب والذي التحق بفرصة تدريبية بجامعة الاباما في مجال الطب السريري لأمراض الجهاز الهضمي: «أثناء تجربتي السريرية في جامعة ألاباما أتيحت لي الفرصة للاطلاع على التقنيات المبتكرة في جراحات التدخل المنظاري في الحالات المعقدة. وكان الترحيب والتعاون من قِبَل الفريق الطبي بأكمله وهدفهم المشترك المتمثل في تقديم أفضل رعاية ممكنة لكل مريض له أثرا على جعل هذه الفترة التدريبية مثمرة ومفيدة».
كما أتيحت للطلبة الفرصة أيضًا للالتحاق ببرنامج الدراسة الصيفية للبحوث Research Summer School
وهو برنامج مصمم خصيصا لاطلاع الطلبة على عالم الابحاث، حيث شارك خلال فترة الصيف 124 من طلبة الطب والتمريض في 37 مشروعا بحثيا بقيادة 16 من أعضاء هيئة التدريس والخريجين. وخلال البرنامج الذي استغرقت مدته ثمانية أسابيع، انشغل الطلبة بالأبحاث المختبرية حيث قاموا بالمراجعات البحثية وساهموا في تطوير المشاريع البحثية السريرية. والجدير بالتنويه بأن برنامج يوفر للطلبة الفرصة للمشاركة في برامج البحوث في جامعات دولية مثل برنامج جامعة كيل للأبحاث وبرنامج الابحاث بمستشفى سينت مايكل في كندا.
وقال البروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية: «تقدم جامعة البحرين الطبية تجربة تعليمية تتميز بالدمج بين التعليم الأكاديمي وفرص البحوث والتدريب السريري وتسليح الطلبة بالمهارات اللازمة الطلبة ليصبحوا أطباء وممرضين أكفاء ومساعدتهم على التفوق لكي يصبحوا قادة في مجال الرعاية الصحية في البحرين وخارجها».
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