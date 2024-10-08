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القائد العام والسفير الفرنسي يستعرضان التنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين

10/8/2024 7:16:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إيريك‭ ‬جيروتيلم‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬جمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬السيدة‭ ‬ماري‭ ‬لور‭ ‬شارييه‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭.‬

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