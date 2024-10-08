القائد العام والسفير الفرنسي يستعرضان التنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إيريك جيروتيلم سفير جمهورية فرنسا الصديقة لدى مملكة البحرين، صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير جمهورية فرنسا الصديقة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما حضر من الجانب الفرنسي السيدة ماري لور شارييه نائب رئيس البعثة في السفارة الفرنسية.
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