محمد بن مبارك يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وسريلانكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالسفيرة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬سريلانكا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬سموه‭ ‬سبل‭ ‬تنمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬ومصالح‭ ‬البلدين‭ ‬ويعود‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النفع‭ ‬على‭ ‬شعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬ريثيسري‭ ‬ويجيرتني‭ ‬منديس‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استقبالها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

كلمات دالة