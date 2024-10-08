محمد بن مبارك يشيد بعلاقات الصداقة بين البحرين وسريلانكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم أمس، السفيرة ريثيسري ويجيرتني منديس سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين.
وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالسفيرة، مشيدًا سموه بما تشهده علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية من تطور في مختلف المجالات، مستعرضًا سموه سبل تنمية التعاون المشترك بما يخدم أهداف ومصالح البلدين ويعود بمزيد من النفع على شعبيهما الصديقين.
من جانبها، أعربت السفيرة ريثيسري ويجيرتني منديس عن خالص شكرها لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبالها، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين على المستويات كافة.
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