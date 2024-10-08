10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض في غزة يصعب الوصول إليهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 10 آلاف فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.
يأتي ذلك، غداة مرور الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 41,909 قتلى و97,303 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتشن القوات الإسرائيلية، يوميا، على مختلف مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه، غارات جوية وقصفا مدفعيا، مستهدفة مناطق سكنية ومساجد ومدارس وخياما تؤوي نازحين ومدنيين، بزعم استهداف عناصر حركة حماس ومسلحين فلسطينيين، ما يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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