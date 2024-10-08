هيئة البحر الأحمر تستهدف جذب 19 مليون سائح بحلول 2030‏

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار تقرير "استثمر في السياحة الساحلية”، بهدف إبراز الدور المحوري الذي تلعبه السياحة الساحلية بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وحماية البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.
وتطمح الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر في البحر الأحمر ليسهم بحلول 2030 بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق 30% من إجمالي السياحة الترفيهية في المملكة، إضافة إلى %40 من إجمالي الإنفاق الترفيهي، وذلك عبر جذب 19 مليون سائح، إلى جانب خلق أكثر من 210 ألف فرصة عمل.
ويأتي ذلك امتدادًا لمهام الهيئة، وأبرزها تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتقديم المساندة الإدارية والفنية والاستشارية لكافة المستثمرين وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين، بما يعزز قطاع السياحة الساحلية في المملكة، ويسهم في جعل البحر الأحمر وجهة سياحية عالمية جاذبة.
وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على تقديم تجربة فريدة وممتعة للسياح في البحر الأحمر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، إلى جانب وضع معايير نموذجية للبنية التحتية لقطاع السياحة الساحلية، وابتكار وجهات سياحية ساحلية رائدة ومرموقة، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجددة، بالإضافة إلى حوكمة انسيابية وفعّالة لمنظومة السياحة الساحلية.
للاطلاع على التقرير: اضغط هنا
MENAFN08102024000089011017ID1108758889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.