Wednesday, 09 October 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة البحر الأحمر تستهدف جذب 19 مليون سائح بحلول 2030‏

10/8/2024 2:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الاستثمار تقرير "استثمر في السياحة الساحلية”، بهدف إبراز الدور المحوري الذي تلعبه السياحة الساحلية بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وخلق فرص عمل، وحماية البيئة البحرية واستدامتها للأجيال القادمة.
وتطمح الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى بناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر في البحر ‏الأحمر ليسهم بحلول 2030 بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق ‏‏30% من إجمالي السياحة الترفيهية في المملكة، إضافة إلى %40 من إجمالي الإنفاق ‏الترفيهي، وذلك عبر جذب 19 مليون سائح، إلى جانب خلق أكثر من 210 ألف فرصة عمل.‏
ويأتي ذلك امتدادًا لمهام الهيئة، وأبرزها ‏تشجيع وجذب الاستثمار في ‏الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتقديم المساندة ‏الإدارية والفنية والاستشارية ‏لكافة المستثمرين وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع ‏وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين، بما يعزز ‏قطاع السياحة الساحلية في المملكة، ويسهم في جعل البحر الأحمر وجهة سياحية ‏عالمية جاذبة. ‏
وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على تقديم تجربة فريدة وممتعة للسياح في البحر الأحمر، ‏وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، إلى جانب وضع معايير ‏نموذجية للبنية التحتية لقطاع السياحة الساحلية، وابتكار وجهات سياحية ساحلية ‏رائدة ومرموقة، وتحقيق سياحة مستدامة ومتجددة، بالإضافة إلى حوكمة انسيابية ‏وفعّالة لمنظومة السياحة الساحلية.‏
للاطلاع على التقرير: اضغط هنا

MENAFN08102024000089011017ID1108758889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث