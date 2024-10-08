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برتغالي يقود صالات النواخذة

10/8/2024 2:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت إدارة الاتفاق مع المدرب البرتغالي، كارلوس تيكسيرا، لقيادة فريق كرة قدم الصالات حتى نهاية الموسم الحالي، ويمتلك تيكسيرا، مسيرة تدريبية ممتدة منذ 20 عامًا، حيث درب فرق بيلينينسي وبيدينسي وأمساس وإسمايليتاس، وآخرها تورينسي البرتغالي.
وعبّر المدرب عن سعادته بالانضمام إلى الاتفاق، وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: ((تجربة جديدة، بالانضمام إلى نادٍ عريق في لعبة كرة قدم الصالات في السعودية)).

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