برتغالي يقود صالات النواخذة

(MENAFN
- Al Watan)
وقّعت إدارة الاتفاق مع المدرب البرتغالي، كارلوس تيكسيرا، لقيادة فريق كرة قدم الصالات حتى نهاية الموسم الحالي، ويمتلك تيكسيرا، مسيرة تدريبية ممتدة منذ 20 عامًا، حيث درب فرق بيلينينسي وبيدينسي وأمساس وإسمايليتاس، وآخرها تورينسي البرتغالي.
وعبّر المدرب عن سعادته بالانضمام إلى الاتفاق، وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: ((تجربة جديدة، بالانضمام إلى نادٍ عريق في لعبة كرة قدم الصالات في السعودية)).
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