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573 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ بنجران

10/8/2024 2:46:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران خلال شهر سبتمبر الماضي 573 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، للتأكد من التزام جميع الأسواق والمسالخ في المنطقة بالاشتراطات الصحية والفنية، وتقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم.
شملت الجولات الميدانية 320 جولة على 18 سوقًا من أسواق النفع العام، و253 جولة على 32 مسلخًا ونقطة ذبح، أسفرت عن تحرير 11 مخالفة.
وأكد مدير عام الفرع بالمنطقة، المهندس مريح بن شارع الشهراني، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام في المنطقة، ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية، وخضوع أسواق النفع العام والمسالخ للرقابة والإشراف والمتابعة من قِبل المختصين بفرع الوزارة في المنطقة، وكذلك تنظيم أسواق المواشي والمسالخ من أجل تسهيل خدمة المستفيدين.

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