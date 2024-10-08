بورصة زيورخ: مؤشر السوق المالى السويسرى يواصل تراجعه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت سوق الأسهم السويسرية تراجعها اليوم الثلاثاء، حيث هبطت إلى ما دون 12 ألف نقطة في نهاية الصباح. ودفعت السلع الفاخرة المؤشر الرئيسي إلى الانخفاض، مدعومة بخيبة الأمل في الصين والمخاوف في الشرق الأوسط.

ونقل راديو“لاك” السويسري عن جون بلاسارد الخبير الاقتصادي لدي مجموعة“ميرابو” المصرفية السويسرية توقعاته بضعف المؤشرات الأوروبية في أعقاب إغلاق وول ستريت الليلة الماضية.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير

وفي مذكرته الصباحية اليومية، تحدث عن أن المستثمرين ما زالوا“مصدومين من نشر أرقام التوظيف الأمريكية التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة”.

وأضاف:“يشعر المستثمرون بالفتور إلى حد ما هذا الصباح بسبب حقيقة أن بكين لم تعلن عن“حافز عملاق” جديد لفتح الأسواق الصينية”.

وتابع“هناك مخاوف متزايدة من أن التأثير الإيجابي لتدابير التحفيز سيكون قصير الأجل ولن يكون كافيا لوقف انهيار الإسكان والانكماش والمشكلات الهيكلية الأخرى”.

ومن بين معلومات الاقتصاد الكلي الأخرى لهذا اليوم، انتعش الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أغسطس، بسبب تقلب قطاع السيارات، دون أن يلوح في الأفق انتعاش دائم لقطاع التصنيع، وفقًا للأرقام التي نشرها مكتب ديستاتيس يوم الثلاثاء.

وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا في البورصة السويسرية، خسر مؤشرالسوق المالي السويسري الرئيسي بنسبة 0.42% ليصل إلى 11958.72 نقطة. وانخفض مؤشر سويس ليدر برايس بنسبة 0.53% إلى 1958.83 فرنك. اتبع المؤشر الاتجاه السلبي، حيث انخفض بنسبة 0.48% إلى 15965.05 فرنك.