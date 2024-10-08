بورصة زيورخ: مؤشر السوق المالى السويسرى يواصل تراجعه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت سوق الأسهم السويسرية تراجعها اليوم الثلاثاء، حيث هبطت إلى ما دون 12 ألف نقطة في نهاية الصباح. ودفعت السلع الفاخرة المؤشر الرئيسي إلى الانخفاض، مدعومة بخيبة الأمل في الصين والمخاوف في الشرق الأوسط.
ونقل راديو“لاك” السويسري عن جون بلاسارد الخبير الاقتصادي لدي مجموعة“ميرابو” المصرفية السويسرية توقعاته بضعف المؤشرات الأوروبية في أعقاب إغلاق وول ستريت الليلة الماضية.
موضوعات متعلقة
انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير
وفي مذكرته الصباحية اليومية، تحدث عن أن المستثمرين ما زالوا“مصدومين من نشر أرقام التوظيف الأمريكية التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة”.
وأضاف:“يشعر المستثمرون بالفتور إلى حد ما هذا الصباح بسبب حقيقة أن بكين لم تعلن عن“حافز عملاق” جديد لفتح الأسواق الصينية”.
وتابع“هناك مخاوف متزايدة من أن التأثير الإيجابي لتدابير التحفيز سيكون قصير الأجل ولن يكون كافيا لوقف انهيار الإسكان والانكماش والمشكلات الهيكلية الأخرى”.
ومن بين معلومات الاقتصاد الكلي الأخرى لهذا اليوم، انتعش الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أغسطس، بسبب تقلب قطاع السيارات، دون أن يلوح في الأفق انتعاش دائم لقطاع التصنيع، وفقًا للأرقام التي نشرها مكتب ديستاتيس يوم الثلاثاء.
وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا في البورصة السويسرية، خسر مؤشرالسوق المالي السويسري الرئيسي بنسبة 0.42% ليصل إلى 11958.72 نقطة. وانخفض مؤشر سويس ليدر برايس بنسبة 0.53% إلى 1958.83 فرنك. اتبع المؤشر الاتجاه السلبي، حيث انخفض بنسبة 0.48% إلى 15965.05 فرنك.
MENAFN08102024000202011048ID1108758868
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.