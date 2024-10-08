مصر ضمن أهم 5 دول إفريقية تغذي نمو اقتصاد القارة السمراء

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية 2.8 تريليون دولار عام 2024 بدعم قوة الاقتصادات الخمس الكبرى في إفريقيا التي تدعم القارة، وفق بيانات منصة Business Insider Africa.

وأظهرت البيانات أن مصر جاءت ضمن أهم خمس دول تغذي النمو الاقتصادي في إفريقيا بإجمالي ناتج محلي 348 مليار دولار، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي وعائدات قناة السويس التي تولد إيرادات كبيرة للبلاد.

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كما ضمت القائمة جنوب إفريقيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 373.23 مليار دولار نتيجة للوضع المالي القوي للبلاد وقطاع التصنيع النابض بالحياة وصناعة التعدين القوية، ثم الجزائر بإجمالي ناتج محلي قيمته 267 مليار دولار، ونيجريا بقيمة 253 مليار دولار كما ضمت القائمة إثيوبيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 205.13، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لبقية دول إفريقيا، 48 دولة، 1.4 تريليون دولار.

وأضافت البيانات أن من بين 53 دولة إفريقية تم أخذ عينات منها، فإن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الخمس الكبرى وهي مصر، وجنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا (1.4 تريليون دولار) يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الإفريقية بأكملها.

ونقلت المنصة عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جاء بدعم قوة اقتصاداتها الخمسة الكبرى، وأوصت بالاستثمار في قطاعات النمو الرئيسية وتنفيذ سياسات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

في الوقت نفسه، توقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية – في أحدث تقرير لها عن الأداء والتوقعات الاقتصادية الكلية (MEO) في وقت سابق من هذا العام – أن تشكل إفريقيا 11 من أسرع 20 اقتصادا من حيث النمو في العالم عام 2024.

يبلغ عدد سكان إفريقيا 1.4 مليار نسمة، مع مواردها الوفيرة، مما يجعلها جنة للاستثمار ومكانا للعديد من الشركات الجديدة، وبالتالي مكانتها كلاعب اقتصادي عالمي بارز.

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