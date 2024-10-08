اليوم.. جهة تنظيمية صينية تبحث التعاون مع البنك المركزي المصري

MENAFN - Al-Borsa News) قال لي يونتسه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، إنه يشجع البنوك الصينية على فتح مكاتب لها في مصر، مضيفًا أنه سيجري اليوم مباحثات مع محافظ المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك.

وأضاف رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون على المستوى الحكومي وبين الشركات.

موضوعاتمبيعات العرب والأجانب وجنى الأرباح يقودان لتراجعات قوية الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير الصحة: إطلاق 40 دليلاً إرشادياً لتعزيز جودة الرعاية الصحية

وأوضح أن الصين تنفذ إصلاحًا شاملًا وستضخ قوة دافعة لكافة الدول بما في ذلك مصر التي تعد دولة نامية كبرى وتنفذ مشروعات الإصلاح والتنمية.

وتابع:“أن مصر تتجه نحو الازدهار، حيث أن مصر والصين تشهدان فرصًا جديدة للعمل سويًا لتحقيق التنمية، كما أن الصين مستعدة لتقاسم الفرص الجديدة الناتجة عن الانفتاح والتنمية مع مصر”.

وأشار إلى أن الصين ستتوسع نحو الانفتاح المؤسساتي بخطوات ثابتة، ليكون هناك قوة إنتاج جديدة بما يحقق مصلحة الجانبين، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2024 عامًا للشراكة الصينية المصرية.

وأكد استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع مصر، وذلك في إطار المشاركة في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بجودة أعلى؛ لدفع المشروعات الكبرى والسعي نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمار في مصر.

وأشار يونتسه، إلى أن بكين تعمل على تشجيع مزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، والترحيب بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة للسوق الصينية.

وتابع أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن هناك شركات صينية تعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، منوهًا بأن الاستثمار بهذا المجال يتطلب تشكيل اتحاد يضم البنوك التجارية الصينية والمؤسسات الصينية؛ لتمويل هذه المشروعات والتي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية ومنطقة تيدا.

وأضاف أن مصر والصين وقعتا على اتفاق لتبادل العملات، وأصدرت مصر سندات“الباندا” بقيمة 500 مليون دولار؛ مما يدل على المستوى العالي للتعاون الثنائي في المجال المالي.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الصيني ارتفع من 67.900 مليار يوان عام 1952 إلى 100.260 تريليون يوان عام 2023، كما يبلغ متوسط معدل النمو 9.7%، بينما تبلغ مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي 30%.

المصدر: