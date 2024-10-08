اليوم.. جهة تنظيمية صينية تبحث التعاون مع البنك المركزي المصري

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال لي يونتسه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، إنه يشجع البنوك الصينية على فتح مكاتب لها في مصر، مضيفًا أنه سيجري اليوم مباحثات مع محافظ البنك المركزي
المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك.
وأضاف رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون على المستوى الحكومي وبين الشركات.
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وأوضح أن الصين تنفذ إصلاحًا شاملًا وستضخ قوة دافعة لكافة الدول بما في ذلك مصر التي تعد دولة نامية كبرى وتنفذ مشروعات الإصلاح والتنمية.
وتابع:“أن مصر تتجه نحو الازدهار، حيث أن مصر والصين تشهدان فرصًا جديدة للعمل سويًا لتحقيق التنمية، كما أن الصين مستعدة لتقاسم الفرص الجديدة الناتجة عن الانفتاح والتنمية مع مصر”.
وأشار إلى أن الصين ستتوسع نحو الانفتاح المؤسساتي بخطوات ثابتة، ليكون هناك قوة إنتاج جديدة بما يحقق مصلحة الجانبين، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 2024 عامًا للشراكة الصينية المصرية. اقرأ أيضا: التبادل التجارى بين مصر والصين يسجل نحو 14 مليار دولار في 2023
وأكد استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع مصر، وذلك في إطار المشاركة في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بجودة أعلى؛ لدفع المشروعات الكبرى والسعي نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمار في مصر.
وأشار يونتسه، إلى أن بكين تعمل على تشجيع مزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، والترحيب بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة للسوق الصينية.
وتابع أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن هناك شركات صينية تعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، منوهًا بأن الاستثمار بهذا المجال يتطلب تشكيل اتحاد يضم البنوك التجارية الصينية والمؤسسات الصينية؛ لتمويل هذه المشروعات والتي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية ومنطقة تيدا.
وأضاف أن مصر والصين وقعتا على اتفاق لتبادل العملات، وأصدرت مصر سندات“الباندا” بقيمة 500 مليون دولار؛ مما يدل على المستوى العالي للتعاون الثنائي في المجال المالي.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الصيني ارتفع من 67.900 مليار يوان عام 1952 إلى 100.260 تريليون يوان عام 2023، كما يبلغ متوسط معدل النمو 9.7%، بينما تبلغ مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي 30%.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108758656