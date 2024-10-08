شؤون اللاجئين وجايكا يطلقان مشروع تحسين المخيمات في مخيم الدهيشة شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / رام الله / PNN/ أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، مشروع تحسين مخيم الدهيشة بحضور رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، وسفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد ناكاشيما يونيتشي ، وعطوفة محافظ بيت لحممحمد طه، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي سابقا محمد خليل اللحام ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم الدهيشة محمود رمضان واعضاء اللجنة، وممثلين عن الفصائل ومؤسسات المخيم والبلدية والحكم المحلي والمكاتب التنفيذي واللجان الشعبية في مخيمات محافظة بيت لحم، وحضور لكافة قطاعات المخيم من شباب وذوي إعاقة ونساء وأطفال وكبار سن.

وفي بداية اللقاء الذي تولى عرافة الحفل فيه الاعلامي منجد جادو وبعد عزف النشيدين الوطنيين لفلسطين واليابان رحب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة محمود رمضان بالحضور وشدد على الجهود التي يجري بذلها من قبل مختلف الجهات لتعزيز صمود ابناء شعبنا في ظل الاوضاع السياسية الصعبة.

وتطرق رمضان الى ما يعانيه مخيم الدهيشة جراء الاوضاع السياسية من جهة الى جانب الواقع الحياتي الصعب الذي يحتاج فيه ابناء المخيم لاسنادهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال تطوير واقع المخيم بما يخدم فكرة تعزيز الصمود مثمنا جهود دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينين في منظمة التحرير لخدمة المخيم وتحسين ظروفه في اطار رؤية شعبنا التي تقوم على تعزيز الصمود لحين تحقيق حق العودة.

واشار رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الدهيشة الى جملة الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها في اطار الاستعدادات لتنفيذ المشروع بالمخيم معربا عن الجاهزية للتعاون والاستماع لكل ابناء المخيم في اطار رؤية المشروع التشاركية لوضع الخطط للمشاريع التي يحتاجها اهلنا بالمخيم .

وشكر رمضان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والتنمية جايكا ودائرة شؤون اللاجئين وكل من حضر اليوم لاطلاق هذا المشروع الذي يامل فيه اهالي مخيم الدهيشة ان يساعدهم على تعزيز صمودهم وقدرتهم على البقاء والتطور وصولا للحقوق الوطنية الفلسطينية.







ومن جهتها أكد محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا على اهمية هذا المشروع الذي تم تنفيذه في مراحل سابقة بالمخيم وثبت نجاحه في المخيمات التي تم تنفيذه فيها سابقا في اطار الرؤية التشاركية للمواطنين وممثلي المؤسسات وفصائل العمل الوطني من خلال اجتماعات متواصلة للوصول لاهم وابرز الاحتياجات للمخيمات.

وشدد ابو عليا ان هذا المشروع ينفذ منذ عدة سنوات في مخيمات الضفة الغربية وياخذ ثلاث مخيمات في كل عام مشيرا الى ان مخيم الدهيشة جزء من المشروع الذي ينفذ بالشراكة من اجل تحسين جودة الحياة بالمخيم.

واكد ان المشروع ليس بديلا عما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بل هو جزء من التكامل والعمل المشترك مع وكالة الاونروا التي تعتبر صاحبة الولاية في مخيم الدهيشة وكل مخيمات اللاجئين الفلسطينين مشددا على ان المشروع يقوم على اساس التشارك مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات وكافة المؤسسات الفاعلة على اساس تعزيز ودعم وجود الاونروا واستمرارها باعتبارها الشاهد الحي على نكبة فلسطين.

واكد المحافظ ابو عليا على دعم المحافظة والجهات الرسمية الفلسطينية لهذا المشروع باعتبارهم يعز صمود ابناء شعبنا في المخيمات ويزيد من قدرتهم على الصمود والتحدي خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشاهد فيها العالم اجمع حالة الاستهداف لقضية اللاجئين من خلال استهداف الاونروا لسحب مكانتها من جهة والاستهداف العسكري المتواصل للمخيمات مشددا على ان اي مشاريع تنفذ في المخيمات تقوم على فكرة تعزيز الصمود وليست بديلا عن الاونروا.

وفي كلمته امام الحضور نقل رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي، تحيات السيد الرئيس محمود عباس" أبو مازن" والقيادة الفلسطينية، مؤكدا أن سيادته يولي اهتماما كبيرا بقضية اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات، ومتابعة الحثيثة التي يجريها حول كافة التطورات وخصوصا استهداف المخيمات واستهداف الاونروا، كما ونقل تحيات دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى الذي قام منذ توليه منصبه بعدد مهم من الجولات الميدانية للمخيمات.

وأشار د. أبو هولي إلى أن هذه المرحلة من المشروع والتي تشمل مخيمات بلاطة، الأمعري والدهيشة، تمثل خطوة هامة في تطور المشروع بعد النجاحات الكبيرة في مخيمات الدفعات السابقة (عسكر القديم والجديد ونور شمس وعقبة جبر والفوار وعايدة وعين السلطان ودير عمار والجلزون) والتي تساهم في تعزيز صمود اللاجئين عبر تحسين أوضاعهم الحياتية، وأشاد د. أبو هولي كذلك بنموذج التخطيط التشاركي الشمولي، الذي اعتمدته الدائرة في عملية تنفيذها مشروع تحسين المخيمات، معتبرا ان المقاربة التشاركية تتيح لكل فئات المجتمع والمؤسسات ذات الصلة الانخراط الفعلي في تحديد أولوياتهم ، مما يضمن التخطيط بالتعاون مع المجتمع وليس نيابة عنه.

ومن جهة أخرى أكد د. أبو هولي على أن الأونروا، رغم ما تواجهه من حملة إسرائيلية منظمة لتشويه سمعتها وربطها بالإرهاب، ستظل الجهة الأممية صاحبة التفويض الرسمي لتقديم الخدمات للاجئين وفق القرار 302، وأنها شريك أساسي في هذا المشروع. ودعا في كلمته إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المحافظة ووزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية، لضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المخيمات.

و أكد سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد ناكاشيما يونيتشي عن سعادته بمشاركة أبناء مخيم الدهيشة

في هذا الحدث الهام، مقدماً شكره لجميع الحاضرين على حسن الاستضافة. وأثنى على جهود دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الشعبية للمخيم، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز الشراكة والمشاركة.



وأعرب عن حزنه اتجاه الأوضاع المأساوية في غزة والضفة ولبنان، وما خلفته من معاناة وتشريد، خاصة بين الأطفال والنساء. ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام والأمان في المنطقة، معربًا عن أسفه لما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية من اقتحامات وقيود سياسية واقتصادية.

وأشار السفير إلى أن مشروع JICA لتحسين مخيمات اللاجئين، الذي بدأ منذ عام 2016، حقق إنجازات ملحوظة تلبي احتياجات مختلف المخيمات من خلال نهج المشاركة المجتمعية. وأعرب عن أمله أن يكون هذا المشروع مصدر أمل واعتزاز لمساهمة اليابان في تخفيف معاناة اللاجئين.

وأكد على استمرار اليابان في دعم تحسين المخيمات، مشددًا على أن هذا الأمر يظل أولوية، وأن اليابان تسعى لتحقيق أثر إيجابي في حياة المتضررين. واختتم السفير بالتأكيد على دعم اليابان الحاسم لشعب وحكومة فلسطين، والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء علاقات تعاون وثيقة بين الفلسطينيين واليابانيين.

ومن جهته أكد الممثل العام لمكتب "جايكا" في فلسطين، ميتسوتاكا هوشي، خلال كلمته في إطلاق مشروع تحسين المخيمات في مخيم الدهيشة، على أهمية هذا المشروع في تعزيز جودة الحياة للاجئين الفلسطينيين، وعبّر هوشي عن تعازيه للشعب الفلسطيني وحكومته، موجهًا تضامنه مع عائلات الضحايا المتأثرين بالنزاع الذي اندلع في 7 أكتوبر 2023، معربًا عن أمل "جايكا" في أن يتحقق السلام في فلسطين قريبًا،



وأشار السيد هوشي إلى أن "جايكا" تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف المجموعات الهشة والمهمشة، بما في ذلك اللاجئين، كجزء من سياستها التنموية الرسمية في فلسطين. أوضح أن مشروع "بالسيب2" يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات لدى دائرة شؤون اللاجئين لتسهيل تحسين المخيمات من خلال منهج تشاركي شامل، حيث يعمل الخبراء المحليين واليابانيون بشكل وثيق مع طاقم الدائرة لتطوير وتنفيذ خطط تحسين المخيمات،



وأكد هوشي أن مشروع "بالسيب2" في مخيم الأمعري سيوفر منصة لسكان المخيم لرفع أصواتهم وتحديد احتياجاتهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحسين أوضاع المخيم. وشدد على أن المشروع لا يحل محل خدمات الأونروا، بل يعززها، مع احترام كامل لحق العودة. وأعرب عن ثقته بأن التزام سكان المخيم وتفانيهم، بدعم من دائرة شؤون اللاجئين، سيساهمان في إحداث تغييرات إيجابية في ظروف المعيشة وعقلية سكان مخيم الدهيشة، معبرًا عن تطلعه لسماع المزيد حول المشروع من زملائه في دائرة شؤون اللاجئين.

من ناحيته قدم عضو المجلس المركزي وعضو المجلس التشريعي السابق والقيادي محمد خليل اللحام ابو خليل شكره للوكالة اليابانية للتنمية والتعاون الدولي جايكا ولكل الاصدقاء في اليابان الذين واجهوا ظروف معيشية وحياتية صعبة ابان الحرب العالمية الاولى والثانية وتعرضوا لابشع صور القتل والاستهداف لا سيما القنابل الذرية التي ادت لتدمير المدن اليابانية في هيروشما ونكازاكي لكنهم نهضوا واصبحت بلدهم اليوم من اقوى دول العالم اقتصاديا وتقنيا وبالتالي علينا نحن الفلسطينين الاستفادة من تجربتهم وعطائهم.

واضاف اللحام انه ليس غريبا على اليابان وشعبها ومسؤوليها التحلي بالمسؤولية والعمل على اسناد مخيمات اللاجئين الفلسطينين حيث تعتبر اليابان من الدول القليلة التي تقدم وتدعم مشاريع لاسناد اللاجئين والمخيمات مثمنا هذا الدعم الياباني الذي يشمل ايضا مجالات عديدة ويامل ان يتوسع في محافظة مثل بيت لحم التي ضرب الاحتلال اقتصادها في كافة المجالات.

كما تطرق اللحام الى الهجمة الشرسة التي تتعرض اليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومن خلفه من دول بهدف تقويضها وبالتالي شطب حقوق وقضية اللاجئين مؤكدا ان هذه المخططات الاسرائيلية ستشفل بوجود دول وشعوب ضمائرها ما زالت حية.

وعبر اللحام عن امنياته بنجاح تجربة مشروع بالسيب 2 في مخيم الدهيشة معربا عن ثقته الكبيرة بتعاون وجهود كل الخيرين من ممثلي فصائل عمل وطني ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين لانجاح فكرة المشروع.

من جهته تحدث رائد عميرة ممثلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا عن جهود الوكالة لدعم واسناد اللاجئين الفلسطينين في العديد من مجالات الحياة بالمخيمات ولمختلف الفئات خصوصا فئات الاطفال وكبار السن من خلال برامج نوعية لخدمتهم على الرغم من الظروف الصعبة والاستهداف الذي تمر به الوكالة مشيرا الى ان ادارة الاونروا تمد يدها لكل من يسعى للتعاون معها بما يخدم مصالح اللاجئين الفلسطينين من خلال برامج الاونروا مثمنا جهود وتعاون دائرة شؤون اللاجئين وجايكا واللجان الشعبية.

وبعد الانتهاء من الكلمات الرسمية قدمت شذى العزة منسقة مشروع بالسيب في الجنوب وعامر محمد من شركة السهل للاستشارات عروض فنية وادارية حول منهجية العمل المستقبلي في المشروع .

ويعتبر مشروع تحسين المخيمات الذي تنفذه دائرة شؤون اللاجئين وبدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) من المشاريع الرائدة داخل المخيمات، ويسعى لتحسين اوضاع اللاجئين وتعزيز صمودهم وتوفير المنعة الاجتماعية لهم، ومن الجدير ذكره ان المشروع مر بمرحلتين داخل المخيمات في الضفة الغربية، المرحلة الاولى تم تنفيذها خلال اعوام 2017 - 2019 في كلٍ من مخيم عقبة جبر والجلزون وعسكر القديم، في حين ان المرحلة الثانية من المشروع والتي تعرف ب (PALCIP II) وتستمر لخمس سنوات 2020-2025 وتشمل مخيمات الفوار وعين السلطان ومخيم نور شمس وعسكر الجديد ودير عمار وعايدة. (الدفعة الاولى والثانية)، واستمرارا للمرحلة .