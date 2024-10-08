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الاحتلال يسلّم إخطارات بهدم أربعة بركسات في إذنا غرب الخليل

10/8/2024 8:09:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بهدم أربعة بركسات
في بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي ريشة، وسلّمت إخطارات بهدم أربعة بركسات تُستخدم لإعادة تدوير "الخردة"، وتعود لكل من: خالد محمد يونس أبو جحيشة، ومحمود مسلم أبو جحيشة، وأحمد أبو جحيشة، وذيب نضال أبو جحيشة.

يُذكر أن قوات الاحتلال هدمت مؤخرا أكثر من عشرة بركسات في البلدة ضمن سياسة العقاب التي تنتهجها بحق المواطنين.

وقال رئيس بلدية إذنا السابق معمر طميزي الذي يقيم على مدخل البلدة الذي يغلقه الاحتلال منذ مطلع الشهر المنصرم، إن الاحتلال صعّد إجراءاته القمعية بحق المواطنين العزل، وشدد حصاره على البلدة، وما زال يغلق البوابة الحديدية عند مدخلها الرئيسي، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة.

وأشار إلى جملة الاقتحامات التي تنفذ على مدار الساعة، وسياسة الترهيب والاعتقال والضرب، والاستيلاء على مركبات المواطنين وتخريب بعضها بعد عملية التفتيش.

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